Aurora Caruajulca

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El 97,7 % de los ataques con víctimas en Lima y Callao fue perpetrado con armas de fuego, según la Fiscalía.26La violencia contra los trabajadores del transporte público continúa extendiéndose por el país.

Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), durante el 2025 fueron asesinados 239 transportistas a nivel nacional, mientras que entre enero y octubre de 2026 se reportaron 165 homicidios e intentos de homicidio contra trabajadores del sector.

Unos 135 corresponden a asesinatos y los 30 restantes a intentos de homicidio contra trabajadores del transporte público.

De los 165 casos registrados este año, el 60 % permanece en proceso de recopilación de pruebas y verificación por parte del Ministerio Público. El 40 % restante continúa en etapa de recopilación de evidencias e investigación policial, de acuerdo a los datos de la División Estadística PNP, obtenido por OJO.NO PARAN. Los ataques no se limitan a Lima y Callao.

También se reportan hechos de violencia contra transportistas en regiones como Piura, La Libertad e Ica, donde conductores y trabajadores del sector enfrentan amenazas y extorsiones.

En Lima Metropolitana, entre los distritos más golpeados figuran San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y San Juan de Miraflores. Estas zonas concentran una importante incidencia de atentados contra unidades de transporte público.Muchos atentados siguen un patrón similar: delincuentes interceptan las unidades y disparan contra los conductores, en ocasiones desde motocicletas.

Los ataques también ponen en peligro a pasajeros y cobradores que se encuentran dentro de los vehículos.Un informe del Ministerio Público sobre Lima y Callao identificó que el 97,7 % de los ataques con víctimas registrados entre agosto de 2024 y mayo de 2026 fue perpetrado con armas de fuego. Además, las motocicletas fueron utilizadas en el 60,3 % de los casos.

La Fiscalía también advirtió que los conductores son los más afectados: representan el 69,3 % de las víctimas, seguidos por los pasajeros (20,5 %) y los cobradores (5,3 %).Frente a esta ola criminal, la Policía Nacional informó que durante este año realizó 86 operativos, en los que fueron detenidas 116 personas investigadas por estos hechos.

El pasado 10 de noviembre, transportistas de Lima y Callao marcharon hacia el Congreso para exigir a las autoridades medidas concretas contra las extorsiones y los ataques.Sin embargo, los transportistas aún evalúan si radicalizarán su protesta con un paro nacional en los próximos días, si las autoridades no atienden sus demandas ni presentan resultados frente a la violenciaataques mensuales contra transportistas contabilizó el Observatorio del Crimen y la Violencia, entre enero y mayo.

Mientras tanto, los gremios de transportistas continúan exigiendo mayor protección, patrullaje en las rutas, controles en paraderos y acciones efectivas contra las organizaciones criminales.