¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 20 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

La vida de pareja parece avanzar velozmente, piense cómo hacerlo más placentero y romántico. Comparta sus experiencias con el ser amado.

TAURO

Deje que las cosas tomen su ritmo natural dentro de su entorno laboral. Si intenta apresurarlo no podrá manejar la ansiedad. Mantenga la calma.

GÉMINIS

La comunicación no será muy fluida hoy con su pareja y tendrá que fijar mucho su atención y mejorar su forma de expresarse antes que se agrave.

CÁNCER

Su desbordante energía positiva promoverá mejores decisiones en el trabajo o negocio. Igualmente en el hogar todo marchará bien.

LEO

La confianza de su pareja es su mayor tesoro. No tenga secretos con ella. Ambos son una unidad y deben avanzar de esa manera. Adelante.

VIRGO

Tiene los pies sobre la tierra. Su sentido común le permite evaluar las situaciones con lucidez dentro de su trabajo. Enhorabuena por ello.

LIBRA

La armonía no será lo que reine en su pareja en esta jornada. Tómese un tiempo para pensar cómo solucionar las cosas. Manos a la obra.

ESCORPIO

Podrá llevar a cabo proyectos profesionales de alta responsabilidad, pero tenga cuidado de la gente con la que se rodea. Alerta con ello.

SAGITARIO

Grandes satisfacciones a nivel profesional gracias a un cambio favorable en su manera de encarar los problemas. Siga por ese camino.

CAPRICORNIO

Nunca ignore su descanso, su físico y mente lo necesitan luego de tanto trabajo. Siempre que pueda disfrute de la naturaleza al lado de su pareja.

ACUARIO

Si ha tenido un largo día en el trabajo quizá sea mejor no tomar decisiones importantes de último momento. De ser posible postérguelo para mañana.

PISCIS

Elogios por el rendimiento en su trabajo. Mantenga ese ritmo y más puertas se abrirán. En el lado amoroso no presione excesivamente a la pareja.