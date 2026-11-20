Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Margarita de 26 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora, le escribo un poco avergonzada porque necesito un consejo. Me llamo Margarita, tengo 26 años y desde hace diez años vendo verduras en un mercado de Lince. Nunca imaginé que entre lechugas, tomates y cebollas terminaría encontrando a alguien que me hiciera latir tan fuerte el corazón.

Hace tres meses llegó al barrio un joven muy apuesto que, desde el primer día, llamó mi atención. Era su primera vez viviendo solo, pues había decidido independizarse para estar más cerca de su trabajo. Como andaba un poco perdido con las compras del hogar, un día se acercó a mi puesto y me pidió ayuda para elegir las verduras y otros productos que necesitaba para la semana.

Desde entonces comenzó a visitarme con frecuencia. Al principio solo venía por sus compras, pero poco a poco empezamos a conversar y nos hicimos muy amigos. Es bastante bromista, siempre tiene alguna ocurrencia para hacerme reír y, de vez en cuando, me suelta uno que otro piropo que me deja completamente sonrojada.

Lo malo es que algunas de mis compañeras caseras ya se han dado cuenta de cómo me mira y no pierden oportunidad para molestarme. ¡Hasta dicen que ya tengo a mi comprador favorito! Yo me hago la desentendida, pero la verdad es que espero con ilusión que llegue a mi puesto.

Sin embargo, doctora, tengo miedo de estar confundiendo las cosas. No sé si realmente le gusto o si simplemente es así de coqueto con todas las mujeres. A veces pienso que sus visitas son una excusa para verme, pero luego me entra la duda y me digo que quizás solo soy una clienta más.

No quiero hacerme ilusiones ni terminar con el corazón partido por alguien que posiblemente solo está siendo amable conmigo. ¿Cree que debería dar el primer paso y demostrarle que me interesa o esperar a que él se anime a decirme algo? ¿Cómo puedo descubrir si sus piropos esconden un verdadero interés?