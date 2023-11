Innovadoras iniciativas que contribuyen al desarrollo en localidades rurales del país a través de la tecnología fueron reconocidas con el Premio Conectarse para Crecer (CPC), a cargo de Movistar, que se llevó a cabo por decimotercer año consecutivo.

En esta nueva edición, postularon 136 proyectos en 22 regiones del país. Entre ellos destacó “Llactamaki”, que no solo ganó en una de las categorías, sino que también fue distinguida como el Gran Ganador de todo el premio. Este proyecto capacita a mujeres artesanas de Huancavelica para el crecimiento económico sostenible con tejidos hechos de fibra natural de calidad y amigable con el medio ambiente.

Este año, la premiación de CPC se realizó en el marco del “Primer Encuentro por la Inclusión Digital de América Latina”, un espacio regional donde participaron actores privados, públicos y multilaterales, para desarrollar una agenda conjunta con el objetivo de reducir las brechas digitales que afectan a la región, y fomentar un desarrollo social y económico inclusivo de la región.

Los proyectos reconocidos este año corresponden a las categorías: Mujer Emprendedora (Impulsada en alianza con la OEA|CITEL), Educación, Económico Productivo, Medio Ambiente. Además, por primera vez, en esta edición se sumó el premio especial «Internet para todos» (IPT), que premia a la mejor experiencia de impacto del uso del internet en las más de 16 mil localidades rurales donde IPT está presente.

Gracias a la colaboración con American Tower Corp. (ATC), se entregó el premio al Ganador Absoluto de Conectarse para Crecer 2023. El proyecto que fue elegido como el Gran Ganador fue “Llactamaki”, también ganador en la categoría Económico productivo, quienes están contribuyendo con el cierre de la brecha tecnológica de mujeres artesanas en zonas rurales de Huancavelica.

“Durante estos 13 años, hemos sido los aliados en fortalecer el ecosistema de emprendimientos rurales en el país. A través de ‘Conectarse para Crecer’ se ha logrado transformar el rumbo de miles de emprendedores quienes han sido beneficiados con las nuevas tecnologías y gozan de mejores oportunidades de crecimiento socioeconómico. Seguiremos apostando por el talento y las bondades de la digitalización en un entorno cambiante y altamente competitivo”, señaló Juan Zegarra, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Telefónica del Perú.

A continuación, los proyectos ganadores de la XIII edición del premio “Conectarse para Crecer”:

Mujer emprendedora

● “Atiptalla” (Cusco). Proyecto que brinda turismo rural comunitario (servicios turísticos, alimentación, hospedaje, entre otras actividades) para todos aquellos que buscan este servicio. Esta iniciativa es impulsada por mujeres conformadas por cuatro comunidades, en el distrito de Ocongate, en la región de Cusco. Se inició el 2020, con la identificación de personas interesadas en realizar actividades turísticas.

Educación

● “Excuela” (Lima). Sistema de educación móvil (escalable y low cost) basado en el modelo de aprendizaje que permite llegar de forma dinámica, concreta y efectiva a personas con pocos hábitos de estudio, acceso limitado a la tecnología e incluso sin conectividad a internet, la plataforma genera el hábito de aprendizaje en tiempo real.

Económico productivo

● “Llactamaki” (Huancavelica). Es una iniciativa que nace en 1995 como una forma de sacar adelante el trabajo de la mujer tejedora en Huancavelica y dar a conocer al mundo la artesanía textil del Perú. Con el uso de las TICs, esta iniciativa busca continuar expandiendo el crecimiento económico de sus artesanas ofreciendo ropa tejida a mano, con diseños exclusivos, colores atractivos y variados diseños, para la mujer moderna.

Medio Ambiente

● “Sanilab International” (Lima). Es un proyecto basado en economía circular que aborda la carencia de saneamiento y agua al transformar los residuos orgánicos en abono natural para fomentar y tecnificar el emprendimiento local en: forraje, florería, agricultura tallo alto y reforestación minera.

Reconocimiento especial “Internet para Todos”

● El buen sabor de las dinámicas (Ucayali). Es un emprendimiento de tradición familiar, dedicado a la elaboración de dulces, rosquillas, pasteles, etc. derivados de la yuca. A partir de la necesidad de la comunidad (que no había pan) elaboraron y produjeron variedad de panes, tales como panes vico, pan de almidón de yuca bizcocho anona, etc; rosquitas y dulces de diversas variedades; así como los y bocaditos regionales tales como rosquillas, ñutos, anguitos, suni, puchuchui, tapiocas entre otros. Facebook

Gran Ganador (gracias a American Tower)

● “Llactamaki” (Huancavelica). Este proyecto viene transformando la vida de mujeres artesanas. Gracias a la capacitación en el arte del tejido a mano, esta iniciativa ha fomentado el crecimiento económico de los pobladores de la zona. En la actualidad, presenta una amplia gama de productos que incluyen chalinas, guantes, ponchos, bikinis y otros artículos, todos elaborados con hilos de fibra natural y artificial.

Voto del Público

● “Chocuy” (Huánuco). Emprendimiento fundado por mujeres profesionales de ciencias de la salud, investigadoras e innovadoras: que desarrolla una gama de productos con alto valor nutritivo a base de cacao peruano, hierro y cuy para combatir la anemia y la desnutrición.

Los proyectos ganadores de cada categoría recibirán asesorías gratuitas por un año de Kunan, la plataforma más grande e importante del país que impulsa el ecosistema de emprendimiento social y ambiental, y un premio de S/10,000 que ayudará al escalamiento de sus iniciativas innovadoras. Asimismo, el programa más sobresaliente (categoría Gran Premio) recibió S/10,000 soles, adicionales por American Tower Corp (ATC). En el caso del proyecto ganador en el reconocimiento especial “Internet para Todos”, se le otorgó S/5,000 soles debido al impacto de su historia en el uso del internet móvil 4G. Y al ganador de “voto público”, quien obtuvo el mayor número de reacciones en la competencia digital en redes sociales, se le brindó una herramienta tecnológica.

El premio ‘Conectarse para Crecer’ 2023 recibió 136 postulaciones de 21 regiones del país. Los finalistas fueron evaluados por un jurado calificador de alta trayectoria profesional y gran prestigio, conformado por: Augusto Álvarez - Rodrich, Carolina Trivelli, Caroline Gibu, Carmen Masías, Fernando Villarán, Jorge Melo, Oscar León, Sandro Marcone, Renzo Escobar y Teresa Gomes.

A la fecha, ‘Conectarse para Crecer’ ha logrado identificar a más de 1,400 iniciativas con impacto positivo en zonas rurales del Perú, premiando a más de 100 iniciativas y capacitado a más de 5,000 personas en las comunidades rurales del país.

