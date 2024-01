Tras destacar que Petroperú es uno de los patrimonios significativos de nuestro país, y el papel fundamental que ha tenido en la economía peruana, congresistas de diferentes bancadas firmaron una moción del orden del día en respaldo a la empresa estatal.

Los parlamentarios de las bancadas Perú Libre, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, junto con Hilda Portero (Acción Popular), Raúl Huamán (Fuerza Popular) y Enrique Wong (Podemos Perú), señalan en el documento que la empresa ha sido “objeto de una campaña de desinformación diseñada para desacreditar su gestión y resaltan que Petroperú ha sido un pilar esencial en la seguridad energética y la soberanía del país”

Señala también que, la Nueva Refinería de Talara, una de las más modernas del mundo, en su etapa de producción, tendrá la capacidad de aumentar en un 45% la producción de petróleo en nuestro país, lo que nos hará menos dependiente de la importación de hidrocarburos.

En tanto el presidente del directorio de Petroperú, Pedro Chira, destacó que el apoyo financiero a PETROPERÚ, solicitados al Estado, son significativamente menores de lo que se divulgó malintencionadamente en medios. Según Chira, la solicitud asciende a US$ 1,150 millones, y de los cuatro pedidos realizados al Gobierno, dos consisten principalmente en garantías del Estado, no en efectivo. Además, subrayó que uno de estos requerimientos implica no devolver el préstamo otorgado en el 2022, sino establecerlo como una garantía.

Chira aseguró que Petroperú volverá a generar utilidades a partir del 2025, gracias a la puesta en funcionamiento de la Nueva Refinería de Talara. Señaló que el dinero solicitado al Gobierno retornará al Tesoro Público debido a los mayores ingresos generados por la refinería.

Destacó que la refinería permitirá al país ahorrar 3,546 millones de dólares al año en importaciones, contribuyendo así positivamente a la balanza comercial de hidrocarburos. Es crucial subrayar que PETROPERÚ no está solicitando dinero del pueblo, sino un aval para continuar sus operaciones de manera efectiva.