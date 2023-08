Cada 30 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, que en vida fue una mujer con fe laica terciaria dominica. La historia de la patrona de la Policía Nacional está ligada a un final trágico y conmovedor víctima de una enfermedad.

Durante tres años, la querida Santa Rosa enfrentó una enfermedad grave, y sus últimos tres meses de vida los pasó en la casa de Gonzalo de la Maza y María de Uzátegui, amigos cercanos de su familia. Los relatos de su historia señalan que la santa peruana tenía premoniciones de su próxima partida y por ello le pidió a la señora Uzátegui que la cuidara.

“Ha de saber, madre mía que de aquí a cuatro meses he de hacer el viaje último. Los dolores de la enfermedad serán atroces y tendré una sed insufrible, y así desde ahora le pido por caridad que me socorra en aquel lance tan apretado. Prométame, madre mía de que no me dejará en aquel mortal incendio de sed sin darme agua cuando la pida”.

¿De qué murió Santa Rosa de Lima?

El primero de agosto de 1617, la salud de Santa Rosa se deterioró drásticamente, la santa experimento un intenso sufrimiento y palidez que dejó perplejos a los médicos de la época. A pesar de sus dolencias, Rosa mantenía una actitud de profunda resignación, y le reveló al confesor lo siguientes: “E stoy experimentando en algún modo todos los dolores de Jesús crucificado ”.

Algunos días después, el 6 de agosto, la santa peruana sufrió una hemiplejía, parálisis progresiva. Su enfermedad provocó pulmonía y fiebre alta. Lamentablemente, el 24 de agosto de 1617 Santa Rosa de Lima falleció a los 31 años de edad víctima de la tuberculosis. Su muerte se dio en las primeras horas de las festividades de San Bartolomé, tal como ella predijo, según su primera biografía escrita por Leonardo Hansen





