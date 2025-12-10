Luces de modelos y colores variados, figuras navideñas luminosas, adornos colgantes, guirnaldas, nacimientos a gran escala y hasta casas decoradas con diversas temáticas se pueden encontrar en algunas calles de Lima que destacan por su empeñosa decoración de Navidad y han causado sensación entre vecinos y transeúntes.

Uno de estos lugares es el pasaje Andrés Razuri, en Comas, donde se vive la llegada de la Nochebuena con entusiasmo pues los residentes acuerdan adornar paredes, ventanas, áreas verdes y hasta el interior de sus propios hogares, como lo ha hecho la familia Sánchez.

Este año, su vivienda tiene la temática de ser una “Casita de Jengibre” y toda la decoración ha sido elaborada con material reciclado. “Es una tradición familiar, lo hacemos hace más de diez años, todo comenzó por mis abuelos y lo seguimos haciendo en honor a ellos”, contó Grecia Sánchez.

En este pasaje también se puede ver uno de los nacimientos más grandes y la familia Palacios muestra diversas villas navideñas. “Es un espectáculo de más de 30 villas y este año la temática ha sido los juegos mecánicos”, refirió una de las integrantes.

PUNTOS. En otro lado de la ciudad, en San Isidro, otra calle también se ha vuelto viral. Se trata de la segunda cuadra de la calle Daniel Hernández, donde vecinos han adornado sus fachadas, la calzada y hasta los árboles con luces y adornos navideños.

Un escenario similar se puede observar en la calle Monte Umbroso, en Surco, cuyas cuadras muestran fachadas transformadas en villas navideñas.

OJO AL DATO. Ante la creciente inseguridad y las visitas que reciben, los vecinos también han colocado cámaras de seguridad.