El coronavirus se apodera de Italia y esto no es ajeno para su población que se encuentra en prisión por lo que se reportaron varios motines en diferentes ciudades del país europeo.

Un total de 6 reos murieron al intentar escapar pues no estaban de acuerdo con el decreto que prohíbe las visitas de sus familiares.

“Tres presos han muerto en Módena, otro ha fallecido en Alessandria, uno más en Verona y el último en una pequeña prisión cuyo nombre no puedo revelar”, explicó el portavoz nacional del Sindicato de Policía Penitenciaria, Aldo di Giacomo.

“Las muertes parece que serían como consecuencia del uso de drogas psicotrópicas. Buscaban metadona y los cuerpos no parecen tener signos de violencia”, agregó.

En el hospital policlínico de Módena están ingresados cuatro presos heridos en estado grave y con pronóstico reservado. Hasta el momento, este centro a 18 presos en varios puestos médicos avanzados, la mayor parte por intoxicaciones.

“En 25 años no he visto una situación de este tipo. Por citar las palabras de un colega: ni un huracán habría provocado algo tan devastador. Es una situación muy triste de ver. Sobre las causas precisas no puedo explicarme o lanzar hipótesis pero desde hace años el sistema carcelario tiene políticas erróneas como la vigilancia dinámica”, refirió.

La Federación de Sindicatos Autónomos de la Policía Nacional Penitenciaria de Italia señaló que serían, al menos, 300 presos los que estarían en condición de prófugos y apenas 70 de estos habría sido capturados.

