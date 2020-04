Un grupo de científicos ya trabaja en una vacuna para enfrentar el coronavirus SARS-CoV-2, una enfermedad que ha ocasionado una pandemia con más de un millón de infectados y miles de muertos en todo el mundo.

Según la agencia Andina, se trata de biólogos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la empresa Farvet, que tiene experiencia con el desarrollo de vacunas y medicamentos veterinarios.

De tener éxito, podría ayudar a enfrentar la pandemia y reducir la dependencia de otros países cuando existas tratamientos o vacunas contra el COVID-19.

Los científicos han diseñado una vacuna contra el nuevo coronavirus y en las próximas semanas tendrán el primer lote para comenzar a probar en animales.

De acuerdo a los expertos, el coronavirus SARS-CoV-2 es como una pelota con una superficie que tiene estructuras que sobresalen, formando su “corona”. Las estructuras proteicas, en sus extremos, tienen una proteína externa llamada S o Spike.

“Si quisiéramos verlo gráficamente, el virus tiene brazos. Este brazo tiene la proteína Spike. Es como una manito del brazo. Y, esa mano, su forma y sus propiedades físico químicas tienen la propiedad de agarrarse fuertemente de ACE2, que es una proteína presente en las células humanas. Cuando la manito se agarra del receptor ACE2, la célula responde y se traga el virus. De esta manera el virus ingresa”, dijo Mirko Zimic, jefe del Laboratorio de Bioinformática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a Andina.

Según los expertos, se utilizarán insectos para el desarrollo de la vacuna. Siguiendo el plan, se infectarán a insectos con baculovirus para generar la glicosilación,ya que el patrón de glicosilación de células humanas y de insectos es similar. Esta técnica ya ha sido utilizada con éxito por la empresa Farvet.

El doctor Zimic espera que los baculocitos lleguen a fin de mes tras las pruebas con insectos y tomaría dos semanas en tener el primer lote de la vacuna.

Luego empezarán las pruebas en ratones y monos. Estas buscan evaluar la seguridad y la inmunogenecidad.

“Eso último (los ensayos con el virus), no los podemos hacer en el país, no tenemos la seguridad para hacerlo. Pero hay instituciones extranjeras que ofrecen esto como un servicio. A los animales no vamos a infectarlos con el virus. Solamente vamos a inmunizarlos, ver que no se enfermen y que generan anticuerpos contra la vacuna”, explicó el doctor Zimic.

Este mismo proceso se realizaría con un grupo de voluntarios.

Ante la naturaleza de los virus de mutar constantemente, los científicos también están preparados. Ellos explicaron que deben conocer qué tipos de SARS-CoV-2 están en el Perú.

“La vacuna que estamos diseñando está personalizada para la genética del virus que está rondando en el Perú. Nosotros estamos además muy relacionados con las cepas que circulan en España”, indicó Zimic.

“Como país, creo que tenemos el derecho de buscar lo mejor para nuestra sociedad. Tenemos también el interés de tener una planta de producción de vacunas local que, con apoyo del Estado, pueda abastecerse la necesidad de la toda la población peruana”, agregó.

Cabe resaltar que el doctor Zimic fue reconocido antes por diseñar un algoritmo que permite detectar anemia infantil solo con un teléfono inteligente. Además, lideró la creación de un microscopio invertido para detectar tuberculosis multidrogorresistente.

