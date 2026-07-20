En el Swan Upping, tradición que se remonta al siglo XII y es un censo anual de la población de la especie cisne mudo en el río Támesis, desde Sunbury Lock hasta Oxfordshire, en Londres (Reino Unido) este año se volvió a atrapar a esas aves que se dice son del rey Carlos III.

Luego de pesarlas y verificar su buen estado de salud, se las devolvió al agua cerca del castillo de Windsor.

El máximo responsable de los cisnes, David Barber, dijo que estaban saludables, aunque el río está “algo sucio”.

Propiedad real

Por una ley que data del siglo XII, el monarca británico (actualmente el rey Carlos III) posee todos los cisnes mudos silvestres que nadan en aguas abiertas del país.

Aunque originalmente nació en la época medieval para garantizar el suministro de aves para los banquetes reales, hoy en día es una actividad de conservación de la vida silvestre y educación.

Remeros

Durante la tercera semana de julio, una flotilla de barcas tradicionales de madera recorre un tramo de unas 80 millas del Támesis.

Al grito de “¡Todos arriba!” (All up!), los remeros cercan a las familias de cisnes.

Después, viene la captura transitoria, el censo y más tarde, una vez revisados su estado de salud, la liberación de los cisnes.