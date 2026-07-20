Inspirada en la fuerza de los volcanes y la riqueza mineral de Arequipa, la exposición “El arte del volcán. Joyería arequipeña de autor” reúne en el Museo de Minerales Andrés del Castillo una destacada colección de joyas artesanales que fusionan tradición, innovación e identidad, resaltando el talento y la creatividad de los joyeros de la región. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio, con ingreso libre de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

El nombre de la exposición hace referencia al origen geológico de Arequipa y a la estrecha relación entre sus minerales, el trabajo artesanal y el diseño contemporáneo, elementos que inspiraron cada una de las piezas exhibidas.

La colección presenta obras elaboradas con técnicas como el engaste de piedras, el tejido en hilos metálicos y la fusión de plata con minerales y sillar, además de incorporar referencias propias de la identidad arequipeña. Las piezas fueron creadas por los artistas Lía Pino Mestas, María Elena Abella Medina, Roxana Alcázar Casapia, Carla Villanueva Chávez, Ernesto Málaga Ancco, Giovanna Escobedo Vela, Jaime Peña Farfán, Vielka Martínez Arróspide y Julio Feria Antachoque, quienes plasman su creatividad y dominio técnico en joyas contemporáneas que expresan la riqueza cultural de la región.

La muestra pone en valor el trabajo de los creadores que colaboran con el CITE Arequipa en procesos de innovación, desarrollo de diseño y fortalecimiento productivo, contribuyendo a consolidar la joyería arequipeña como una expresión contemporánea del lujo, la identidad y el patrimonio cultural de Arequipa y del Perú.

El Museo de Minerales Andrés del Castillo, reconocido por albergar una de las colecciones mineralógicas más importantes de América Latina, se convierte en el escenario ideal para esta propuesta, donde las joyas dialogan con el origen de los materiales que les dieron vida, creando una experiencia que conecta naturaleza, arte y excelencia artesanal.

Como parte de la programación, se realizarán visitas guiadas a cargo del diseñador peruano José Miguel Valdivia, ofreciendo a los asistentes una mirada más profunda sobre el proceso creativo y el valor artístico de cada pieza.

Con esta propuesta, “El arte del volcán” invita al público, coleccionistas, diseñadores, especialistas y amantes del arte a descubrir una nueva visión de la joyería peruana: una expresión que nace del fuego de la tierra y se transforma en símbolo de creatividad, elegancia y autenticidad.