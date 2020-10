El presidente Martín Vizcarra informó este miércoles, en base a cifras del Ministerio de Salud (Minsa), que siete de cada diez fallecidos por el nuevo coronavirus son adultos mayores. En esa línea, señaló que el Gobierno denominará ahora como recomendación la restricción impuesta a esta población vulnerable de 65 años durante el estado de emergencia para mitigar el avance del coronavirus en el país.

“Es decir, de cada 10 personas que han muerto por el COVID-19, siete son adultos mayores. Cómo no cuidarlos, cómo no poner especial atención en ellos. No puede ser que muy alegremente se diga que puedan tener las mismas facilidades de todos. Lo que queremos es cuidarlos”, expresó el jefe de Estado desde la conferencia de prensa desarrollada en el Museo Nacional del Perú en Lurín.

“Poco a poco estamos dando mayores facilidades y flexibilidades para todos, pero cuando hemos sido más graduales con los adultos mayores, esa gradualidad se ha manifestado en que el 17% se ha contagiado. Imagínense si hubiéramos dejado que salgan sería el 20%. Hoy hemos revisado este tema y estamos cambiando la prohibición por recomendación, pero la responsabilidad es de todos. Las prohibiciones que se tenían se han cambiado por recomendaciones”, remarcó.

Vizcarra anuncia que a la fecha hay 432 mil contagiados con Covid y 32 900 fallecidos | Tv Perú

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, explicó a través de cuadros, que a la fecha se reporta 23 fallecimientos de adultos mayores, y por esa razón el Ejecutivo puso énfasis en su cuidado durante la pandemia por el COVID-19.

“De los 32.914 fallecidos peruanos fallecidos, 23 mil corresponden a personas mayores de 60 años o más. Eso significa que el riesgo de morir es 8 veces más importante cuando estamos afectados por COVID-19 si somos adultos mayores. Dos tercios de los fallecidos son adultos mayores y ahí nuestra preocupación”, acotó.

El pasado 5 de octubre, el titular del Gabinete Ministerial, Walter Martos, señaló que en el próximo Consejo de Ministros se evaluará la situación de los adultos mayores y si es conveniente flexibilizar o no más restricciones de movilidad para ese sector de la población.

“Estamos totalmente conscientes de la problemática que tenemos con las personas adultas mayores, en este Consejo de Ministros que sostendremos pasado mañana y conforme tengamos las estadísticas y si continúa bajando la cantidad de personas hospitalizadas y de fallecidas, se reevaluará este tema”, declaró en Canal N.

Refirió que todas las decisiones relacionadas a esos temas son consensuadas en Consejo de Ministros y se toma muy en cuenta la opinión de los especialistas. “Las opiniones que tienen más peso son las de los especialistas del sector Salud; también se analiza desde el punto de vista psicológico, social y económico”, indicó.

Remarcó que el Gobierno es cuidadoso con la población de la tercera edad, porque se trata del sector más afectado por la pandemia del COVID-19. Subrayó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de cuidar a los adultos mayores, al igual que la familia.

El pasado 2 de octubre, el Gobierno, a través del Decreto Supremo 162-2020-PCM, dispuso que las personas en grupos de riesgo, como los adultos mayores y quienes presentan comorbilidades respecto al COVID-19, deberán mantenerse en cuarentena, pero podrán salir a realizar caminatas tres veces a la semana.

La norma indica que las personas mayores de 65 años y quienes presentan comorbilidades (como diabetes, cáncer o hipertensión) podrán realizar caminatas a una distancia no superior de 500 metros respecto de su domicilio, en espacios abiertos y sin aglomeraciones.

Además, las caminatas deben ser como máximo de 60 minutos de duración, tres veces a la semana y, de preferencia, en las mañanas, para evitar aglomeraciones con las salidas de otros grupos poblacionales.

