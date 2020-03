El padre del menor diagnosticado con coronavirus (COVID 19) y familiar del paciente cero - el piloto de Latam - informó que todos en su familia están en aislamiento preventivo.

“Estamos todos aislados en nuestro domicilio. Hay cuatro personas con el virus. Estamos todos en aislamiento dentro de la casa. Está bastante controlado, el menor está como si no tuviera nada, a mi suegra sí está con un poco de fiebre”, indicó en Domingo al Día.

De otro lado, comentó que no hay vigilancia del Ministerio de Salud a los cuatro miembros de su familia que están infectados.

“Nosotros no estamos siendo monitoreados las 24 horas. Ayer llamamos al médico del Minsa y se han demorado, y esto a insistencia de uno de mis familiares que ha estado llame y llame (...) Entonces, no es que estamos las 24 horas en constante vigilancia como lo han manifestado. Tranquilamente, nosotros podemos salir a la calle, pero por responsabilidad es que nosotros nos estamos manteniendo en aislamiento”, reveló.

PILOTO FUE PRECAVIDO

El también tío del paciente cero - piloto de Latam - detalló que cuando este presentaba los síntomas, fue llevado a una clínica, pero en ese lugar no le diagnosticaron el coronavirus. Fue el personal del Ministerio de Salud el que confirmó que estaba con la enfermedad.

“Mi sobrino, cuando tuvo los síntomas, llamó al médico particular y él le dijo que era un resfriado simple. Él no se quedó tranquilo y fue a una clínica particular donde también le dijeron que era un resfriado simple. Él ha insistido y pidió que le hagan una prueba. Le hicieron una prueba de influenza donde todo salía negativo, peor no era la prueba de coronavirus”.

“La clínica en ningún momento ha avisado del caso”, detalló.

Cabe señalar que uno de los seis casos confirmados de pacientes diagnosticados con coronavirus (COVID-19) en Perú es un niño de siete años de edad. Los padres de familia del colegio Newton College, del distrito de La Molina, afirmaron haber recibido un comunicado de dicha institución educativa, alertándolos de que uno de sus estudiantes de segundo grado contrajo la enfermedad.

