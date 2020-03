Largas colas y acceso restringido a la sala de llegadas nacionales e internacionales se generaron dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, luego que el presidente Martín Vizcarra decretara el Estado de Emergencia Nacional durante 15 días y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) como parte de las medidas del Ejecutivo para frenar el avance del coronavirus en Perú.

A la fecha se han reportado 71 de casos de COVID-19 en el país.

“En Migraciones solo cuatro personas (estaban) atendiendo. Yo he estado grabando. Unas cuatrocientas personas han estado esperando una cola brutal. Tres horas me he demorado para mi equipaje de mano porque sino aún estaría ahí”, contó a América Noticias un pasajero que retornó al país.

“Llego de Estados Unidos. La atención de Migraciones ha estado bien, pero cargado. Como que todo el proceso ha sido normal. Sabemos que hay cuarentena. Solo quiero ir a mi casa”, dijo otro joven peruano en el terminal aéreo.

Otras de las quejas de los peruanos que regresaban al territorio era el hacinamiento. “Toda la gente amontanada y contaminándonos. Tampoco hay aire acondicionado. Estuve como tres horas, vengo de Panamá”, contó otra usuaria que arribó a la capital.

En tanto, en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez, los familiares de pasajeros esperaban impacientemente tanto en salas de espera de vuelos internacionales como nacionales debido a que agentes de la Policía Nacional cumplían la orden de evitar aglomeraciones al interior. También se mostró largas colas de personas que acudieron al lugar para reprogramar viajes.

No obstante, un grupo de peruanos que llegó al país esta madrugada saludaron la medida dispuesta por el Gobierno liderado por el presidente Martín Vizcarra, que implica además una cuarentena obligatoria.

Este lunes entró en vigencia la suspensión de vuelos procedentes de Asia y Europa por un plazo de 30 días, pero tras el anuncio de cierre de fronteras se restringirá la llegada y salida de todos vuelos desde las 23:59 horas de hoy.

El Ejecutivo declaró este domingo el estado de emergencia nacional, el aislamiento social obligatorio y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

“Durante el Estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial”, afirmó Vizcarra en un mensaje a la Nación.

Medidas del gobierno generan aglomeración en el aeropuerto Jorge Chávez