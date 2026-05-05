El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió que Irán “será borrado de la faz de la Tierra” si ataca a los destructores estadounidenses que escoltan a barcos fuera del golfo Pérsico.

“Tenemos más armas y municiones, y de una calidad muy superior a la que teníamos antes”, recalcó Trump.

¿Ataque nuclear?

Y, lo más grave porque Estados Unidos y su aliado Israel tienen armas nucleares, abrió las puertas a usar “todo” contra Irán.

“Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo; todas ellas están abastecidas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si es necesario”, declaró.

Eso se da luego de que Irán reveló ayer que impidió la entrada de “destructores enemigos estadounidense-sionistas” en el área del estrecho de Ormuz y que dos misiles impactaron en una fragata de EE.UU.

Gran movilización

Aunque el Ejército estadounidense negó el ataque, fuentes independientes señalan que sería cierto que hubo disparos iraníes, lo que explica la amenaza de Trump de que Irán “será borrado de la faz de la Tierra” de ser alcanzado un buque de su flota.

Además, con el Proyecto Libertad, EE.UU. movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en Ormuz.

Ayer, dos barcos civiles se incendiaron cerca de Ormuz, frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, donde drones lanzados desde Irán incendiaron la Zona Industrial Petrolera emiratí de Fujairah.

Todo se da mientras se anuncia que el papa León XIV recibirá este jueves, en El Vaticano, al secretario (ministro) de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para limar asperezas y abordar temas de América Latina, Medio Oriente y Ucrania, entre otros.