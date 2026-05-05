El viernes 15 de mayo vence el plazo para el depósito de la CTS. Para muchos es un ingreso que llega y se va rápido, pero bien administrado puede ordenar las finanzas.

Alfredo Marín, gerente de Productos Pasivos de BanBif, plantea pautas para darle un buen uso a este beneficio y evitar repetir errores comunes.

FONDO. Antes de pensar en gastar, la CTS sirve para cubrir imprevistos. La forma de medirlo es simple. Sumar todo el dinero disponible y dividirlo entre el gasto mensual. Ese número indica cuántos meses se podría vivir sin ingresos. Si no llega a tres meses, lo razonable es guardar la CTS hasta alcanzar ese nivel.

DEUDAS. Usar la CTS para pagar deudas puede aliviar, pero no siempre cambia la situación. Muchas personas cancelan compromisos y en pocos días vuelven a usar la tarjeta o pedir crédito. Si no se ajustan los gastos mensuales, la deuda regresa. Revisar suscripciones, compras frecuentes y salidas ayuda a ver por dónde se va el dinero.

PROTECCIÓN. La CTS tiene una protección alta dentro del sistema financiero. No puede ser embargada, salvo por pensión alimenticia hasta un límite.

MONEDA. No es necesario ganar en dólares para tener la CTS en esa moneda. El tipo de cambio varía y puede servir para diversificar. Si los gastos son en soles, mantener una parte en esa moneda ayuda a evitar pérdidas por cambios en el tipo de cambio.

INVERSIÓN. Invertir sin respaldo previo suele terminar en retiros apurados. Primero se necesita cubrir entre tres y seis meses de gastos. Luego, elegir opciones que se entiendan. Depósitos a plazo o fondos mutuos conservadores suelen ser una puerta de entrada. También hay que considerar que la CTS no siempre está disponible en su totalidad para retiro.

MONEDA. No es necesario recibir ingresos en dólares para tener la CTS en esa moneda. El tipo de cambio puede variar y sirve como alternativa para diversificar. En el mercado se usa el término “chólar” cuando el sol se mantiene fuerte frente al dólar, pero no es una situación permanente. Si los gastos son en soles, mantener una parte en esa moneda evita pérdidas por variaciones del tipo de cambio.

RENTABILIDAD. No basta con ver la tasa que ofrece el banco. Lo relevante es cuánto crece el dinero frente a la inflación anual. Si los precios suben, el rendimiento debería estar por encima para no perder valor. Comparar entre entidades y cambiar de banco si es necesario es gratuito. Se abre una nueva cuenta, se solicita el traslado y el banco actual tiene hasta 15 días hábiles para transferir.

2 depósitos al año recibe la CTS, en mayo y noviembre, como parte del beneficio laboral.