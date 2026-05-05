¡Habla, sobrino! El reloj corre y el Estado parece ir en cámara lenta. Ya vamos más de una semana sin una solución concreta para que los jóvenes más talentosos del país puedan acceder a la Beca Bicentenario, esa que financia maestrías de primer nivel en el extranjero.

Te voy a contar la verdad incómoda. El Ministerio de Educación no gasta cerca de S/280 millones al año. Plata que ya está ahí, pero no se usa. Para que te des una idea más clara, sobrino, financiar las becas en los últimos 5 años costó S/45 millones. ¿Cuánto gastó el Congreso el último año en bonos de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones? S/134 millones. Con esa plata se pudo haber financiado más de 580 maestrías en el extranjero.

Entonces no me vengan con que no alcanza, sobrino. Sí alcanza, pero las prioridades están de cabeza. Espero que el Estado siga invirtiendo en iniciativas como Beca 18 y Beca Generación Bicentenario, porque de ellos depende el futuro del país. ¡Tenemos que ponernos las pilas!