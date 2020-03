El pasado viernes 20 de marzo, el gobierno del Perú confirmó dos vuelos desde Miami para hacer retornar a los estudiantes de entre 18 y 21 años del Programa Work and Travel, quienes fueron a trabajar a Estados Unidos en diciembre del año pasado.

La tarde del último domingo, los más de 200 estudiantes varados en Estados Unidos, gracias a un vuelo humanitario pudieron retornar al país. Llegaron a la capital y aterrizaron en el Grupo Aéreo nº 8, donde buses los esperaban para trasladarlos directo al Hotel Los Delfines ubicado en San Isidro.

Sin embargo, el detalle es que hoy en día los jóvenes tendrán que cumplir la cuarentena por 15 días para ver si tienen el temido coronavirus.

“Les han dado las indicaciones, están en el hotel, no pueden caminar por las instalaciones. La llave que les han dado del cuarto es una llave que solo es de un solo uso, o sea entran y ya no pueden salir. Las comidos se las van a a dejar en la puerta del cuarto. No tienen molestias”, manifestó el padre de familia de uno de los estudiantes.

Cabe recalcar que aún faltan como 200 jóvenes retornar al país, ya que al parecer solo habrían habilitado vuelo para la mitad del grupo.

TE PUEDE INTERESAR