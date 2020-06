El COVID-19 es una enfermedad que tiene una alta mortalidad cuando el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos (UCI) y requiere la asistencia de un ventilador mecánico, afirmó el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde.

Esta tendencia se presenta a nivel mundial y, en el Perú, estimó, la mortalidad en UCI está entre el 60 y 70%.

“El problema de que la letalidad se mantenga alta es porque no ha habido suficientes camas de este tipo. En las salas de hospitalización siguen falleciendo pacientes porque no hay dónde derivarlos, no hay camas UCI libres, todo está ocupado y eso también es una pérdida de oportunidad para poder recuperarlos”, dijo.

Ayer, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó, a nivel nacional 184 muertes más por COVID-19. Hasta la fecha, los decesos suman 8045 y la letalidad es de 3.16%.

Respecto al incremento de fallecimientos diarios, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, sostuvo que está relacionado a la condición de los hospitales y el pobre sistema de salud que tenemos desde antes de la pandemia.

CURVA CERCA

El Minsa detalló también que los casos positivos acumulados ya superan los 254 mil. Aunque la cifra continúa en subida, para el gerente del laboratorio Matlab Perú, Marco Loret de Mola, se estaría registrando un descenso en los casos nuevos que se reportan a diario, desde la semana pasada.

Sin embargo, advirtió que es necesario que esto se mantenga dos semanas más para asegurarlo y no quitaría la posibilidad de un rebrote. “Tenemos que tener mucho cuidado, no hemos vencido, llegar a la meseta no es vencer la guerra, es estar en una mejor situación”, refirió en RPP.

