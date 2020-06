En el día 100 de la cuarentena por coronavirus, el ministro de Defensa, Walter Martos, sostuvo que no sería conveniente levantar la inmovilización social obligatoria (toque de queda) que se dispuso en el marco del estado de emergencia.

Desde el emporio comercial de Gamarra, sostuvo que en las noches se realizan diferentes actividades de distracción, las cuales representan los principales focos de infección de coronavirus. Indicó que la decisión respecto a la ampliación o no de la cuarentena lo tomará el Ejecutivo esta semana en base al tema de salud y no de seguridad.

“El toque de queda es un tema de evaluación. Las actividades durante la noche mayormente son de distracción y en este momento, conforme se van desarrollando la pandemia no es conveniente levantarla, pero eso es una decisión producto de una reunión con el Consejo de Ministros. Esta semana se tendrá que evaluar y el presidente lo anunciará. El principal factor de análisis para levantar o no el toque de queda es el tema de salud y evitar la propagación de los infectados, no es el tema de seguridad”, remarcó.

Respecto a la evaluación de los primeros 100 días de la cuarentena dispuesta por el Gobierno, dijo que estas medidas han permitido tener una cifra menor de muertos, en comparación a otros países con sistemas de salud más desarrollados.

“No es cuestión de palabras. En caso no se hubieran tomado las medidas en forma oportuna y en forma drástica como las tomó el Gobierno [...] , hubiera sido desastroso en un país como el nuestro que tiene características de hacinamiento e informalidad, etc. No estaríamos contando muertos en cientos, sino en miles”, señaló.