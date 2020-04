Una madre de familia identificada como Marita pide apoyo para conocer el estado de su esposo, quien ingresó al hospital Guillermo Almenera del Seguro Social de Salud (EsSalud), la madrugada del último domingo. Dijo que acudió con su pareja y padre de dos niñas al citado nosocomio, ubicado en La Victoria, para que le realicen una prueba de descarte del nuevo coronavirus.

En declaraciones para este diario, la mujer contó que desde hace tres días su esposo, cuya identidad se mantiene en reserva, se comenzó a sentir mal y tenía dificultades para respirar, uno de los síntomas considerados de COVID-19. Por esa razón, y cumpliendo con los protocolos, se comunicaron con las líneas gratuitas para que se ejecute el protocolo correspondiente, según el Ministerio de Salud (Minsa). Este consiste en recibir atención médica.

Al no encontrar respuesta. Marita decidió acompañar a su esposo junto a sus dos pequeñas hijas. Ellos usaron su vehículo (AFM-571), el cual fue conducido por su esposo. Una vez que llegaron al hospital Almenara, su pareja entró y desde ese momento ya no conoce las razones de su permanencia en el nosocomio. Inclusive, desconoce si le llegaron a practicar la prueba de descarte de coronavirus.

(Video: Anthony Niño De Guzmán)

A esta situación se suma que Marita no puede regresar a su vivienda ubicada en Surco porque no sabe manejar. Indicó que pidió ayuda a los agentes policiales que permanecen cerca a la zona, pero que hasta el momento no habido un respaldo en su pedido.

“Yo estoy pidiendo ayuda desde hace tres días porque mi esposo está mal. Tampoco apoyo económico ni familiares tenemos cerca. Hemos pedido ayuda a todas las líneas de emergencia y nos han restringido las llamadas porque decían que no tiene el virus o que esperara que esté más mal. Hemos llegado ayer desde las cinco de la mañana (hospital) porque ya no soportaba, porque estaba muy mal. Ya no podía respirar. Hasta hoy no sale. Nosotros estamos sin tomar desayuno ni almuerzo", señaló.

"Lo que necesito es que me ayuden a llegar a mi casa con mis hijas y mi carro porque no lo puedo dejar. Mis hijas necesitan un baño y comer. Son dos bebes. Aquí las estoy arriesgando. Sé que es peligroso, pero igual no tengo con quien dejarlas. A mi esposo tampoco lo veo. No le dan la respuesta (si es positivo) Le están sacando análisis, pero no le dicen nada. Le han puesto suero y le ponen medicinas. No sé nada de él. Quiero saber qué tiene exactamente. Si tuviera (coronavirus) ya me hubieran dicho”, añadió.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional informaron a este diario que desplegarán a agentes de la comisaría de La Victoria para auxiliar a la madre de familia y trasladarla a su domicilio.

Mujer con sus hijas queda varada en auto tras dejar en hospital a su esposo. (Video: Anthony Niño De Guzmán)

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: anciana de 97 años venció al COVID-19 y fue dada de alta

Coronavirus en Perú: anciana de 97 años venció al COVID-19 y fue dada de alta 20/04/2020

TE PUEDE INTERESAR