Jose Luis Sipión se contagió del coronavirus o covid-19 y tras sentir todos los síntoma se apersonó al Hospital de Ventanilla, en Piura, donde dio positivo.

Aunque hoy se encuentra mejor, denunció el hecho de haber sido dado de alta, pues según él aún le duele los pulmones.

“Soy un paciente de riesgo y ya no me estoy ahogando tanto como antes y me dicen que ya puedo irme, pero yo no me siento bien, me siento horrible para que me manden a mi casa”, dijo mediante webcam.

Para él, debería quedarse en el hospital donde aún hay más pacientes con coronavirus, pues podría poner en riesgo a la población. “Me han mandado a morir a un cuarto que además tengo que buscar porque estoy solo. Ahora el doctor me está dándo su número”.

El muchacho permaneció en cuarentena por 3 días, pero hoy denuncia que le dijeron de alta, aunque para él su vida corre en peligro. “Me duele los pulmones, siento como si me acuchillan los pulmones. Me puedo morir”.

“Espero no contagiar a nadie. Si el Estado me saca de aquí, están poniendo en riesgo”, finalizó.

Paciente 0

