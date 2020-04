ÚLTIMO MINUTO. Un policía, identificado como el brigadier David Rodríguez Reyes, se grabó hoy desde la cama de un hospital donde lucha contra el temido coronavirus.

El efectivo, que pertenece a la Comisaría de La Victoria, denunció que, junto a 4 colegas más, se encuentran hospitalizados en la clínica Masón de Santé pero que los tienen en total abandono y sin recibir medicina.

“El 8 de abril llegué hospitalizado a emergencia del hospital Central de la Policía”, contó el efectivo e indicó que la doctora lo envió a la clínica, pese a que en el área en el que estaba habían camas disponibles. Ahora, permanece asistido por un balón de oxígeno dentro de la clínica.

“La licenciada y la doctora me dijeron que tenía que pasar a la clínica, pregunté por qué y me dijo que era orden del ministro”, relató.

“Les pido por favor, desde que hemos llegado ayer acá, 5 policías estamos a nuestra suerte. Hasta ahorita no aparece el médico, solo nos atienden las técnicas y hasta ahorita 11:20 de la mañana, no me dan medicación. He pedido por favor que venga el médico, a mi lado está mi colega, un superior que está pidiendo oxígeno y le han dicho que no hay. Vean el grado de abandono en el que estamos acá”, agregó.

El policía imploró al presidente Martín Vizcarra que no los dejen morir cuando han estado en el frente luchando por el aislamiento social.

“Estoy hospitalizado en el ambiente 339, hago un llamado al presidente Vizcarra como jefe supremo, venga visítenos porque nos tienen abandonados, no vienen los médicos no nos dan mecidina. Ministro del Interior, usted como hermano mayor exija por favor, por favor no esperen que tengamos que morir para tomar acciones por favor, en esta clínica no hay buena atención, nos están dejando a nuestra suerte”, finalizó el agente que no podía dejar de toser por el problema a los pulmones.

TE PUEDE INTERESAR