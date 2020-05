Diana Pelayo, técnica de enfermería en el Hospital Guillermo Calín de la Fuente, ha hecho una súplica a través de un video. Ella pidió que sea trasladada a la Villa Panamericana, pues presenta todos los síntomas del coronavirus o Covid-19.

La enfermera se encuentra mal desde hace un mes, sin embargo no ha recibido ayuda de sus jefes.

“Yo trabajo en el Hospital Guillermo Calín de la Fuente y ni siquiera mis coordinadores se ocupan de mí para saber cómo estoy. Más les interesa los descansos médicos, nada más, por favor, ayúdenme”.

Luego en otra parte del video dice: “Estoy mal, no puedo respirar, me falta oxígeno y llevo más de un mes así, ya no aguanto”.

En tanto, la hermana de técnica en enfermería añadió: “Mi hermana está así, la dejan sola y si en unos días no puede respirar, fallecerá”.

Se sabe que Diana Pelayo trabaja desde hace seis años en el Hospital Guillermo Calín de la Fuente y ella cree que ahí haya podido contraer la enfermedad.

