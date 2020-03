Pese a las medidas dictadas por el Gobierno peruano, varios turistas españoles hacen caso omiso a las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus Covid - 19.

Un grupo de turistas españoles que llegaron hace solo un día a nuestro país se negó a cumplir el aislamiento de 14 días el presidente Martín Vizcarra ordenó para los ciudadanos extranjeros provenientes de España, Italia, Francia y China, países donde la enfermedad se ha disparado.

“Este coronavirus no dejar de ser un poco peor que una gripe, no es un évola, están exagerando, tampoco es una malaria” , dijo una turista española al noticiero 24 horas, quien minimizó la alarma del gobierno.

Advirtió que si los deportan a España por su actitud, darán malas referencias del turismo en el Perú.

“Nos dicen que nos han anulado todas las incursiones, hemos venido por nuestra cuenta porque en teoría no nos han dicho que nos tengamos que quedar obligados en el hotel (...) “Si me deportan, no vuelvo a Perú y daré malas referencias, eso lo tengo claro”, señaló.

“Estamos de vacaciones. Haciendo este viaje hace un montón de tiempo para nosotros sería tremendo llegar para 15 días o tres semanas y estar en un piso cerrado”, declaró una turista española a nuestras cámaras. Asimismo, otro turista agregó que no le avisaron sobre la medida porque sino habría decidido regresarse a España.

“Ya tenemos las visitas organizadas a Cusco y hemos pagado todo eso”, comentó otra extranjera.

