Dos estadounidenses fueron arrestados por la Policía en el zoológico de Ishikawa, en las afueras de Tokio, la capital de Japón, por ingresar ilegalmente al recinto donde vive Punch, el macaco bebé famoso por abrazar un peluche de orangután.

Un estudiante universitario de 24 años -disfrazado con una gran cabeza sonriente y gafas oscuras- trepó una valla de seguridad y descendió hacia el área de los monos mientras era grabado por su acompañante, un cantante de 27 años.

Lo realizado, que molestó a los animales que estaban junto a Punch y al mismo monito, recibió el rechazo de los presentes en el zoológico y de muchos que han visto las imágenes convertidas en virales en las redes sociales.

Comunicado

El parque informó a través de un mensaje en su perfil de la red social X (antes Twitter) de que entregaron a dos personas, incluida la que irrumpió en el recinto, a la Policía, en relación con el incidente, que tuvo lugar sobre las 10:50 hora local del domingo.

Tras el suceso, el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa confirmó que había reforzado las medidas de seguridad, que habían cerrado varias áreas y que se vieron obligados a cancelar un evento.