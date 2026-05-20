El teléfono fijo ya no es una necesidad para las familias peruanas. Apenas el 3.9 % de hogares en el país mantenía este servicio al cierre del 2025, con tendencia a la baja desde 2019, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel), que presentó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

“La telefonía fija viene en caída”, refirió Lennin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel, al detallar que hace siete años, el 19.5 % de los hogares aún tenían este servicio. Sin embargo, en el 2023 disminuyó drásticamente a 9.6 % y un año después, en el 2024, su presencia en las viviendas volvió a caer a 4.6 %.

Asimismo, entre 2024 y 2025, alrededor de 66 mil familias dejaron de lado este dispositivo de comunicación, que algunos mantienen solo por costumbre o porque es usado por adultos mayores.

Al igual que la telefonía fija, la televisión de paga tampoco ha tenido un crecimiento positivo. “Está en 31.8 % y (esta cifra) es comparable con casos de países de la región”, sostuvo Quiso.

Lo que ha reemplazado al teléfono fijo son los smartphones. Según la Erestel, el 97.2 % de los hogares peruanos cuentan con al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet, siendo el smartphone el preferido pues está presente en el 95.4 %.

CAMBIO. “Hay 44 millones de líneas móviles en todo el Perú, más que la población, no existe otro servicio más extendido”, refirió Jesús Guillén, presidente del Osiptel.

Quiso precisó que la televisión es aún muy usada en los hogares, pero por poco se ubica debajo de los teléfonos inteligentes con un alcance de 95.3 %. Le siguen la radio o equipo de sonido y las laptops, cuya presencia se ha triplicado.

La tasa de posesión de smartphones crece en el ámbito rural y el resto urbano, mientras que por grupos etarios lo hace entre personas de 18 a 23 años, y mayores de 51. Además, a través de este dispositivo, usan internet para ingresar a redes sociales, hacer llamadas desde aplicativo y banca electrónica.

OJO AL DATO. El 16.3% de los peruanos ya utiliza herramientas de Inteligencia Artificial, y sobre todo recurren a Chat GPT.