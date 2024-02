El presidente de la junta de operadores del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, reafirmó que el servicio será suspendido el próximo 4 de marzo.

Esto luego que el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, anunció que se evaluaría con el Ministerio de Economía el pago de la deuda S/300 millones para las concesionarias.

“Me gustaría creerle, pero lamentablemente ese optimismo venimos arrastrándolo desde hace muchos años en la operación. Puede tener las mejores intenciones del mundo, pero que esto [el pago de la deuda] se vea plasmado a corto plazo, no lo veo. Nosotros no vamos a mover la fecha del 4 de marzo, estamos hablando de 10 días”, argumentó en Canal N.

“Nuestra vía exclusiva está invadida por carretillas, autos y taxis. La Municipalidad de Lima fiscaliza el tránsito y la ATU el Transporte [...] Somos empresas peruanas que creyeron que esto se iba a mejor [...] Estamos operando desde el 2016 en pérdida y trimestralmente mandamos nuestros estados financieros a la ATU y veían como íbamos cayendo. Y no hacían nada de nada”, agregó.

Gerardo Hermoza cuestionó el planteamiento del MTC para el pago de la deuda de S/ 300 millones a las concesionaria. “El contrato tiene sus cláusulas y el MEF no tiene nada que interpretar. No entiendo por qué no le da viabilidad si ni siquiera se le están pidiendo recursos al MEF. Solamente ellos tienen que decir ‘sí, dispónganse los recursos del MTC a la ATU’. El contrato tiene un procedimiento que se llama trato directo”, puntualizó.