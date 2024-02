Familiares del empresario de transporte de carga Machiavelli Laura Lume, secuestrado en Ate y asesinado en Santa Anita por una banda de venezolanos, claman justicia a la presidenta Dina Boluarte. Ellos piden que las autoridades no liberen al chofer venezolano que la Policía capturó cuando manejaba el auto usado en el secuestro.

Machiavelli Laura era el pilar en su familia y lideraba la empresa de transporte de carga.

“(Presidenta) Vea al pueblo cómo lo están matando, cómo nos están asesinando. No dejen en libertad al sujeto que cayó con el auto”, es decir a Gabriel Fernando Pérez Rivera (30), exclamó uno de los sobrinos de la víctima.

El pariente se mostró indignado porque la Policía le pidió a él y a sus seres queridos buscar videos en que se vea cuando los criminales le entregan al auto incriminado al extranjero. “Cómo nos van a pedir que busquemos nosotros esos videos, pruebas, si eso es el trabajo de ellos, de la Policía”, enfatizó.

También sostuvo que toda su familia era extorsionada desde hace tres meses y les pedían el pago de cupos de S/5 mil para que los dejaran trabajar y como no cedieron hace unas semanas amenazaron con matar a alguno de los parientes. Indicó que pese a la denuncia policial, la Policía no hizo nada, no les brindó protección y tampoco investigó, y los maleantes cumplieron con su amenaza de muerte.

Los cinco sospechosos detenidos por el secuestro y asesinato del empresario Laura. El sujeto del centro, delgado, con polo color azul, es Gabriel Fernando Pérez, a quien apresaron cuando manejaba el auto que utilizaron los criminales en el secuestro. de Laura.

Las amenazas extorsivas que ejercieron los criminales fueron al hermano de Machiavelli Laura Lume, precisó el sobrino, quien señaló que han tomado la decisión de cerrar su negocio e irse lejos.

Los deudos presumen que la información para el secuestro podría haber salido de trabajadores venezolanos de la empresa. Precisaron que hace unas semanas hubo un robo interno en que estuvieron involucrados extranjeros y los despidieron.

LUCHADOR. La familia Laura Lume abandonó Huancavelica por el terrorismo. Desde niños trabajaron y así formaron con esfuerzo el Consorcio Laura, dedicado al transporte de carga.

Fue precisamente Machiavelli Laura el impulsador y un luchador para quien nunca había problemas porque siempre había solución.

Él tenía planeado este año tener un hijo con su compañera de vida durante 15 años que ha quedado devastada con su violenta partida.