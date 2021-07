El presidente de la República, Francisco Sagasti, informó este sábado que cuatro estudios peruanos demuestran una efectividad del 90% de la vacuna china Sinopharm para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos a causa del coronavirus (COVID-19).

“El ministro de Salud acaba de entregarme cuatro estudios que han realizado expertos peruanos especialistas en epidemiología, especialistas en vacunas, etc, sobre la efectividad de la vacuna Sinopharm. Todos ellos indican una efectividad ligeramente por encima del 90% para prevenir hospitalidad, hospitalización y prevenir el fallecimiento”, detalló el mandatario en conferencia de prensa.

Desde el estadio Campolo Alcalde de La Perla, en el Callao, el Jefe de Estado aseguró que esos cuatro estudios peruanos permiten tener la seguridad para asegurarle a la ciudadanía que todas las vacunas son eficaces frente al COVID-19.

“Todo esto nos indica que las vacunas, cualquiera que sea, son el mejor escudo contra la pandemia del COVID-19. No tengan miedo, no busquen vacunarse con está sí, con esta no, con esta vacunita me quedo yo. Pareciera que estamos volviendo a la época de cantar canciones infantiles. Aquí lo que habría que hacer es vacunarse”, precisó.

“La mejor vacuna es la que tienes, todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por autoridades como las de Estados Unidos y otras similares en Europa, todas esas vacunas son efectivas, seguras y salvan vidas. Yo confío en que todos los ciudadanos estarán dispuestos a vacunarse lo más pronto posible y seguiremos con este esfuerzo que iniciamos el primer día de nuestra gestión”, puntualizó.

Por último, el presidente Sagasti recordó que la disposición de las vacunas se dan a través de los diversos canales que se han creado con el Minsa, con EsSalud, con la participación del sector privado, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y por supuesto, con la importante colaboración de los gobiernos regionales y locales.