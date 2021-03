Una joven denunció que a su abuela le administraron una dosis de la vacuna contra el Covid-19, pero con una jeringa “vacía” que lo único que contenía era aire.

La anciana, de nombre Celina Bautista de Alvarado, acudió con su nieta Dayana Hernández Alvarado al vacunatorio. Sin embargo, la rapidez con que la enfermera había atendido a su abuela hizo dudar a Dayana, quien confirmaría sus sospechas una vez revisado el video que grabó. Ese caso ocurrió en el departamento de Santander, Colombia.

“Cuando llegó el momento de realizar la vacunación, la encargada le introduce una jeringa vacía. Yo no me doy cuenta inicialmente, pensé que la había metido demasiado rápido y el líquido salió rápido. Y le dije, ¿eso fue todo? Y me dijo sí, es que el líquido se salió”, recuerda.

La auxiliar de enfermería, al verse en evidencia, regresó con la jeringa cargada para realizar la vacunación de manera correcta.

Luis Felipe Tarazona, subsecretario de Salud de la región de Santander, restaría importancia al incidente recordando que los errores humanos siempre son posibles.

“Yo esperando un año la vacuna y miren con lo que salieron”, dijo la abuelita.

