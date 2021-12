El Ministerio de Salud (Minsa) informó que este sábado 11 de diciembre el Perú superó el 70 % de la población objetivo vacunada contra el COVID-19 con las dos dosis. Este porcentaje equivale a 19′756,304 personas mayores de 12 años que han sido inoculadas nivel nacional.

Desde el Minsa se indicó que con esta cobertura, el país está más cerca de lograr la meta de vacunar al 80 % de la población objetivo (28′024,254) al cierre del presente año.

El escenario en algunas regiones, según la institución, es favorable en niveles de vacunación. Ica (81.5 %), Áncash (78.4 %), Tumbes (74.4 %) y Arequipa (74.1 %) están cada vez más cerca de alcanzar la meta en mención

“La situación es igual de positiva en Lima Metropolitana; donde Lima Centro presenta una cobertura en dos dosis de un 76.4 %, Lima Norte con 75.5 %, Lima Sur con 75.0 % y Lima Este con un 74.3 %”, resaltó el Minsa.

Ministro de Salud

“Ya hemos pasado el 70% de la población objetivo vacunada, algo que parecía imposible alcanzar a principios de año, pero la fuerza de los trabajadores y la colaboración de una importante sector de la ciudadanía ha logrado esto”, señaló esta mañana el ministro de Salud, Hernando Cevallos, durante una campaña por la Semana de la Salud Bucal.

Cevallos agregó que la presentación de carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados - vigente desde el 10 de diciembre -, no es inconstitucional sino que “se han dado para proteger la salud de todos los peruanos”.

“Las medidas dictadas por el gobierno no son para molestar a nadie, no son para incomodar a las personas, sino son para cuidarnos y protegernos colectivamente entre todos (…) No es inconstitucional”, agregó.

El funcionario indicó que “el 80% de las personas hospitalizadas junto a pacientes en UCI, no están vacunadas con las dos dosis”. “Nosotros respetamos el derecho de la persona de quererse vacunar más allá de los más de 63 mil personas que tenemos hospitalizadas que no están vacunadas y solo 4 mil que son las vacunadas”, acotó.

-¿Dónde se exigirá el documento?-

El Decreto Supremo Nº179-2021-PCM- publicado el 9 de diciembre- indica que la norma deberá ser cumplida por todo ciudadano mayor a los 18 años, mismo que deberá acreditar sus dos dosis de la vacuna antes de ingresar a un lugar cerrado. A continuación los lugares donde será obligatorio la presentación del certificado de vacunación completa.

Espacios cerrados (centros comerciales, restaurantes, teatros, cines, conciertos, mercados, conglomerados comerciales como Mesa Redonda, Gamarra y otros).

Terminales terrestres para viajes interprovinciales y aeropuertos para viajes nacionales e internacionales. De no tener las dosis completas, la otra opción es presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación.

Trabajar de forma presencial (solo para centros laborales con más de 10 trabajadores)

Trabajar en servicio de delivery

Trabajar en transporte público (conductores y cobradores)

-¿Cómo descargar certificado para validar tu vacunación?-

Por la web

Ingresa a https://gis.minsa.gob.pe/CarneVacunacion/

Colocar el número de DNI, fecha de nacimiento y fecha de emisión.

Dar clic en Iniciar Sesión

Haz clic a la opción ‘Ver código QR’ para acceder al certificado de vacunación.

Por la app móvil

Descargar gratis el aplicativo Carnet de vacunación en tu teléfono móvil Android o IPhone.

Registra los datos solicitados (fecha de nacimiento, DNI, entre otros).

Revisa el detalle de tu vacuna y da clic en ver código QR.

Ingresar a la opción “Ver certificado”.

Obtén el carnet de vacunación Covid-19 Digital.

No olvides conservar tu código QR para la validación de tu carnet.

Dato

Según el ministro Cevallos, el Perú se ubica entre los cuatro países de América Latina, después de Brasil, Colombia y Argentina, con mayor cantidad de vacunados por población.

