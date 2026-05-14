Unos 200 mil fieles católicos participaron ayer en la tradicional peregrinación al santuario de Fátima, en una jornada en la que rezaron por la paz en el mundo y recordaron el 45 aniversario del ataque al papa Juan Pablo II en Roma.

Peregrinos de los cinco continentes llegaron al templo de la Virgen de Fátima, a 130 kilómetros al norte de Lisboa. Los datos oficiales registraron que polacos, italianos, franceses, brasileños y mexicanos aportaron la mayor cantidad de fieles.

Misa

La misa de este 13 de mayo en honor a la Virgen de Fátima la presidió monseñor Rui Manuel Sousa Valério, Patriarca de Lisboa.

En su homilía, el prelado destacó que la peregrinación “no termina aquí”, sino que Fátima es “un punto de envío”.

“Venimos como peregrinos y partimos como discípulos misioneros, todo lo que vivimos aquí, la oración, el silencio, la reconciliación y la comunión, no puede quedar encerrado en Cova de Iría”, señaló.

Historia

El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se manifestó por primera vez ante tres niños pastores (Lucía, Francisco y Jacinta) en la localidad de Cova da Iria, en Fátima, Portugal.

Durante sus apariciones, la advocación mariana exhortó a la humanidad a rezar el Santo Rosario diariamente para alcanzar la paz mundial y el fin de los conflictos bélicos.