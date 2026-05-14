El equipamiento del hogar atraviesa cambios importantes impulsados por los nuevos estilos de vida, el crecimiento de los departamentos pequeños y la necesidad de optimizar espacios. En ese escenario, el consumidor peruano ya no busca únicamente electrodomésticos funcionales, también necesita soluciones que se adapten mejor a la rutina diaria, al diseño del hogar y al uso eficiente de cada ambiente.

Según explicó Claudia Torres, jefa de Marketing de Midea y Teka en Perú, el precio sigue siendo relevante, pero perdió peso frente a otros factores como la practicidad, la tecnología y el diseño. “Ahora el consumidor también busca productos que le hagan la vida más fácil”, señaló.

Menos espacio, más funcionalidad

El crecimiento de departamentos pequeños ha cambiado la manera de organizar los ambientes del hogar. Para Torres, muchas personas buscan productos compactos, empotrables y visualmente más integrados para optimizar espacios sin recargar la cocina o la zona social.

Por eso aumentó el interés por campanas empotrables, cocinas de menor tamaño y refrigeradoras diseñadas para integrarse mejor al mobiliario de cocina. La prioridad ya no es llenar espacios, sino aprovecharlos mejor.

El diseño ya pesa en la compra

Otro cambio importante es que los electrodomésticos dejaron de verse solo como objetos funcionales. Ahora también forman parte de la estética del hogar, especialmente en departamentos donde cocina, comedor y sala comparten un mismo ambiente.

De acuerdo a la vocera de la señaló que existe una tendencia hacia líneas más minimalistas, acabados sobrios y detalles que se integren mejor al diseño interior. Esa idea también se refleja en colecciones recientes inspiradas en el arte y el interiorismo, como la línea presentada junto al Museo Van Gogh de Ámsterdam en Casacor, que toma referencias visuales de la obra Los girasoles en hornos, cocinas, microondas y refrigeradoras.

Tecnología aplicada a la rutina

La tecnología también gana espacio dentro del hogar, pero desde un enfoque más práctico. El consumidor busca equipos que simplifiquen tareas y permitan una experiencia más cómoda en el día a día.

En esa línea, varias marcas vienen desarrollando herramientas con inteligencia artificial y realidad aumentada para que las personas puedan visualizar cómo quedaría un producto dentro de casa antes de comprarlo. Esto resulta especialmente útil en viviendas pequeñas, donde la distribución del espacio es más limitada.

Consumidores más exigentes

La durabilidad, el ahorro energético y la experiencia de uso también empiezan a tener más peso en las decisiones de compra. Según explicó Torres, el consumidor peruano presta más atención a productos que combinen funcionalidad, diseño y tecnología en un solo espacio.

Esa tendencia también se refleja en eventos de arquitectura e interiorismo como CasaCor, donde este año se presentaron propuestas enfocadas en ambientes más integrados, tonos neutros, acabados minimalistas y soluciones pensadas para viviendas urbanas cada vez más compactas.