En el Perú actualmente son tres las variantes de COVID-19 que presentan la mayor cantidad de casos detectados por el Instituto Nacional de Salud, al 23 de agosto último. Se trata de Lambda (3.110 casos), Gamma (1.052 casos) y Delta (144 casos), siendo esta última la que mayor preocupación ha generado en el mundo, por ser la más peligrosa debido a la rapidez de su transmisión. Sin embargo, desde que se detectó por primera vez en Arequipa, en junio pasado, todavía no ha superado a las dos primeras. ¿Por qué?

Consultado al respecto, el médico infectólogo Juan Villena explicó a este Diario que “no se puede determinar si un virus va a seguir siendo predominante más que otro”, pues si bien existen algunas condiciones que favorecen su replicación, “no necesariamente se sigue una secuencia obligatoria”.

Villena explicó que cuando aparecieron las variantes del COVID-19 en el mundo habían dos posibilidades: que desaparezcan o que se sigan replicando permanentemente, pues eso sucede cuando hay una mutación. “Es una evolución natural, (un virus) muta para replicarse muy rápidamente o muta para no volver a replicarse nunca más”, indica, y agrega que las mutaciones en general se deben en parte al azar y también a la presión del medio ambiente.

El especialista señala también que si hubiera más personas vacunadas contra el COVID-19 en el Perú, seguramente podría aparecer alguna variante que quiera evitar los efectos de la inmunización, con el objetivo de hacerse resistente y no ser destruida por esta vacuna.

Y en caso tengan la opción de replicarse, pero no de una manera rápida por la presencia de la vacuna, los virus ya no van a tener la opción de mutar, y se pueden hacer sensibles a la vacuna y desaparecer, “como sucedió en su momento con la polio y el sarampión”.

A menos vacunados mayor réplica de variantes

Villena consideró que en el Perú se le esta dando tiempo a las variantes para que se repliquen porque no se ha vacunado al total de la población objetivo. Ayer el Ministerio de Salud informó que en el Perú ya se vacunó con las dos dosis contra el COVID-19 solo al 27% de la población objetivo.

“Cuánto más se repliquen (las variantes), más posibilidades de mutación y no sabemos de que naturaleza sean porque no hay forma de predecir, nadie puede predecir si cuando mute va a ser más replicable o menos replicable, va a desaparecer o va a ser más agresivo porque no sabemos en qué lugar del virus se produce esta mutación”, continuó.

Variante Lambda nos estaría protegiendo

El infectólogo Villena considera que si la variante Delta se llega a replicar a la velocidad que lo ha hecho en la India o en Estados Unidos, sí podría en algún momento llegar a ser la cepa o variante predominante en el Perú, “y si eso pasa vamos a estar en serios aprietos”.

Por ahora, la variante Lambda, por alguna razón, “todavía sigue siendo hegemónica en nuestro país y eso nos hace pensar que hay un intento de predominar de una cepa sobre la otra, de eso se trata, el desplazamiento de las especies”.

“La cepa que sea capaz de dominar será la predominante hasta que aparezcan otras mutaciones”, anotó.

Explicó que Lambda, que sigue siendo la dominante en esta especie de combate de variantes, “de alguna manera nos está protegiendo porque esta evitando que se produzca un estrago, como podría suceder con la variante Delta, debido a que nuestra población no esta vacunada en su mayoría”.

Villena insiste en que somos un campo muy fértil para la variante Delta con posibilidad de causar estragos, y “si no esta sucediendo hasta ahora es porque Lambda de alguna manera esta ocupando un mayor espacio”.

Recordó que la variante Delta es de preocupación para la Organización Mundial de la Salud y la Lambda de interés, aunque para nosotros esta última “más que de interés pareciera ser de prevención, de precaución y de protección”.

En la víspera Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), informó a este Diario que la variante Gamma viene ganando terreno en el país, y que la tendencia es que supere en número de casos a la variante Lambda, que hasta ahora viene predominando a nivel nacional.

“La introducción de la variante Delta (en el Perú) no ha sido intensa como en otros países, donde al cabo de ocho semanas ya era el 80% o 90% de la secuencia, como en EE.UU. y en el Reino Unido. Acá está demorando más, pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que predomine”, señaló. Esto porque a nivel global Delta desplazó al resto de variantes en todos los países donde entró.