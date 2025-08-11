La Fiscalía cuestionó la decisión del Poder Judicial de dictarle 36 meses de arresto domiciliario a Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.

El juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, dio el fallo considerando los alegatos dados por la mujer de 57 años, quien aduce problemas de salud que le impiden cumplir prisión preventiva en un penal. Sin embargo, para la Fiscalía no hay antecedentes médicos que la respalden, por lo que apelarán.

Para demostrar que presentaba dificultad para caminar, Hernández presentó un certificado de discapacidad emitido por el centro de salud “Los Aquijes”, en Ica, y en el que su diagnóstico es traumatismo del plexo lumbosacro.

No obstante, el fiscal contra la criminalidad organizada de Lima Noroeste, Leonardo Guffanti, sustentó que la madre de “El Monstruo” no registra historia clínica en el mencionado centro de salud y al médico que suscribe el documento nadie lo conoce.

Incluso, el centro de salud les remitió un documento en el que señalaba que “no existen atenciones registradas”.

El magistrado anotó que la mujer es acusada de ser una de las principales receptoras del dinero ilícito de la peligrosa organización criminal que opera en Lima Norte. Pese a ello, cumplirá el arresto en una vivienda de Carabayllo.

OJO AL DATO. Hernández, quien fue vista caminando sin problemas en un evento, solo tendrá un grillete electrónico y no habrá custodia policial.