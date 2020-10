Ni en pandemia frena la trata de personas. Pese a la emergencia sanitaria por coronavirus, desde enero a octubre de este año, se efectuaron 108 operativos en Lima, rescatando a 795 víctimas, de las cuales 198 eran menores de edad. En total, 132 fueron los detenidos. En conversación con OJO, el jefe de la Dirección de Investigación de Trata de Personas (Dirintrap) de la PNP, Atilio Rivas Peña, alertó que mujeres, niñas y adolescentes corren el riesgo de ser captadas y sometidas a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, mendicidad, venta infantil y tráfico de órganos.

Así pues, las mafias implicadas en este delito se aprovechan de la necesidad económica de las muchachas y las capturan a través de redes sociales, con el cuento del trabajo de “modelo” o “anfitriona”. “Cuando ya están en el lugar se dan cuenta que es todo un engaño y son sometidas”, sostuvo el coronel Atilio Rivas.

Entre sus potenciales víctimas se encuentran mujeres en condición vulnerable, como madres solteras desempleadas, chicas violadas que no tuvieron apoyo psicológico o familiar, adolescentes con baja autoestima, niños en situación de pobreza extrema y menores de edad con poca o nula atención de sus padres.

Muchas de ellas son atraídas a través de redes sociales, falsas ofertas de trabajo, supuesta ayuda económica o seducción de la pareja o un desconocido implicado en la trata de personas.

Niños bajo amenaza

Por otro lado, el coronel Rivas advirtió que, durante el transcurso de la pandemia, han tratado de sacar menores de edad sin la autorización debida a otros lugares del interior del país. “Puede que los niños desaparecidos en Lima sean llevados a provincia para ser explotados, por lo que estamos haciendo operativos en conjunto con la SUTRAN para detectar estos casos”, explicó.

Sanciones

Las penas por el delito de trata de personas van desde los 8 a 15 años de cárcel. Sin embargo, el jefe de la Dirintrap afirma que esto aún no es suficiente. “Las penas son mínimas. En el Perú no estamos viendo la gran dimensión que tiene este delito. Falta mucha acción por parte del Estado en todos los ámbitos”, enfatizó.

Tenga cuidado

Ante el panorama actual, se recomienda buscar empleo en bolsas y portales de trabajo de buena reputación. Asimismo, no asistir sola a ningún lugar que no conozca o que encuentre sospechoso, y corroborar antes los datos de la empresa y del empleador.

Asimismo, el coronel de la PNP aconseja a los padres de familia estar al tanto del comportamientos de los menores y saber exactamente qué hacen y con quién se comunican a través del celular. “Los papás no deben permitir que los hijos estén conectados a los aparatos electrónicos todo el tiempo y sin supervisión, ya que por ese medio los menores son convencidos para encontrarse luego con un extraño”, advirtió. Por eso mismo, pregunte a sus hijos con quién sale y a dónde. Si no es alguien de confianza, no lo deje ir.

Ojo al dato:

Si sospecha de algún caso de trata de personas o ve a menores de edad ingresando a hoteles, llame a la línea gratuita 1818 para denunciar este delito.