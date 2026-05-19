El clima tan cambiante que se registra en la costa y el descenso de la temperatura en la sierra y selva son escenarios perfectos para que proliferen los males respiratorios con mayor rapidez, afectando sobre todo a la población vulnerable.

En lo que va del 2026, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú) ha reportado un total de 575 mil 545 episodios acumulados por infecciones respiratorias agudas (IRA), lo que muestra un incremento en comparación al 2025.

En Pasco, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Arequipa se notificaron más casos de estas enfermedades que afectan parcial o totalmente el aparato respiratorio, y entre las que se encuentran la influenza, el resfriado común bronquitis y asma.

GRAVE. También se ha reportado un incremento de casos de neumonía en niños y adultos mayores de 60 años. Según el CDC-Perú, hasta ahora, suman 8 mil 993 menores de cinco años afectados por esta infección del pulmón, sobre todo en Loreto, Piura e Ica. Asimismo, ha causado la muerte de 56 de ellos.

Mientras que entre los ancianos, la neumonía ha alcanzado a 15 mil 564 y ha ocasionado 960 defunciones, lo que demuestra que esta población es la más vulnerable frente a este mal.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud exhortó a la población a tomar medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarilla si tiene síntomas y la ventilación de ambientes.

Además de llevar a niños y abuelitos a vacunarse contra la influenza y el neumococo, cuyas coberturas son bajas.

OJO AL DATO. En la población adulta mayor, solo el 21.5 % ha recibido la vacuna contra la influenza y el 7.1 % contra el neumococo.