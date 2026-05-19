Tras coordinaciones con delegados de ambas listas, el debate presidencial entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se realizará el domingo 31 de mayo, anunció el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

No será en Chota o Japón, como planteó Roberto Sánchez, pero sí en San Borja, como propuso Keiko Fujimori. El local será el Centro de Convenciones de Lima y la fecha será una semana antes de la segunda vuelta del 7 de junio.

El acuerdo entre los delegados estableció también que el próximo domingo 24 de mayo será, en la sede del JNE del jirón Nasca, el debate entre los equipos técnicos que confrontarán programas de gobierno.

Burneo informó que siguen las negociaciones entre ambas agrupaciones para determinar la metodología y los moderadores.

Sueldo

Keiko Fujimori calificó de populista la propuesta de Roberto Sánchez para elevar el sueldo mínimo e insistió en entregar un bono mensual de S/500 a ollas comunes y comedores populares, y que el programa Pensión 65, como Pensión Universal, llegue a más personas mayores.

Además de pasar el sueldo mínimo de S/1130 a S/1500, con “viabilidad técnica y factibilidad económica y presupuestaria”, Sánchez prometió promover una economía “social, nacional y de mercado”, con mayor competencia y menos concentración.

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla indicó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez “deberían, por lo menos, tener dos debates”.