El reconocido dúo Sin Bandera llega al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores en un concierto especial que marca el cierre de su aclamada gira “Escenas Tour”. Leonel García y Noel Schajris se presentan en Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en Costa 21, en una noche que celebra los 25 años de trayectoria musical del dúo.

Las entradas se venden a través de Teleticket y la preventa exclusiva para clientes Interbank inicia el jueves 21 y viernes 22 de mayo desde las 10:00 a.m., con hasta un 15% de descuento.

Sin Bandera regresa a Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en el tramo final de su gira “Escenas Tour”. (Foto: Difusión)

“Escenas Tour” se convierte en una de las giras más destacadas de la carrera de Sin Bandera y recibe elogios de la prensa internacional por la conexión emocional que logra con el público en cada presentación. Diversos medios especializados resaltan la calidad interpretativa del dúo y el recorrido musical que realizan a través de canciones emblemáticas que se mantienen vigentes en el corazón de sus fanáticos.

UN DÚO QUE MARCAN HISTORIA

A lo largo de sus 25 años de carrera, Sin Bandera conquista al público con éxitos inolvidables como Kilómetros, Entra en mi vida, Mientes tan bien, Que lloro, Sirena, Suelta mi mano, Te vi venir y Y llegaste tú, temas que se convierten en clásicos de la balada pop en español y acompañan a distintas generaciones.

El público asistente a este show en Latinoamérica destaca la puesta en escena del tour y la respuesta masiva de los fanáticos en distintos países, consolidando a Sin Bandera como uno de los referentes más importantes de la música romántica en español.

Con este esperado concierto en Lima, Leonel y Noel celebran junto al público peruano una historia musical que continúa vigente y que promete una noche cargada de nostalgia, emoción y grandes éxitos.

La cita es el próximo 6 de marzo del 2027 en el Costa 21 de San Miguel. La preventa inicia este jueves 21 y viernes 22 de mayo en Teleticket con un 15 % de descuento con tarjetas Interbank. Será una noche inolvidable celebrando los 25 años de Sin Bandera.