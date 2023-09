Erick Valdivia Ángeles, el líder de la banda musical “Los Chetos de las Cumbia”, vivió momentos de terror tras ser secuestrado durante varias horas en la localidad de Chaclacayo. El cantante relató que hombres armados lo abordaron a la fuerza en plena madrugada, obligándolo a subir a un vehículo mientras exigían las sus claves bancarias.

Este incidente ocurrió en el distrito de Ricardo Palma, específicamente en la zona de La Ronda, donde una cámara de seguridad municipal registró el secuestro y captó la placa del automóvil utilizado por los criminales.

Artista fue liberado en Chaclacayo

Valdivia Ángeles, visiblemente afectado por la experiencia, finalmente fue liberado en Chaclacayo y llegó a la comisaría de Ricardo Palma en busca de ayuda. Relató que estaba en camino a su casa cuando fue interceptado por un vehículo negro del cual descendieron tres individuos que lo sometieron y secuestraron.

Sin embargo, en el transcurso del secuestro, el cantante aseguró que los secuestradores se habrían equivocado por objetivo por lo que lo liberación en Chaclacayo.

“ Todo indica que fue un error ya que yo no conozco a nadie y nunca me han extorsionado. En el camino, al darse cuenta que se habían equivocado, me soltaron en la zona de Chaclacayo. Luego caminé y subí a un chosicano. Le dije que me habían secuestrado y me dejaron hasta la curva de Ricardo Palma, luego fui a la comisaría ”, explicó frente a las cámaras de América Televisión.

Formó su grupo hace poco

Erick Valdivia Ángeles, de 25 años, recientemente llegó a Perú después de vivir en los Estados Unidos. Según sus familiares, su pasión por la música lo llevó a fundar “Los Chetos de la Cumbia”, y a pesar del traumático incidente, afirmó que no abandonará su carrera musical y continuará cantando.

“ Hemos colocado la denuncia, es mi sobrino le bajaron de la moto y le subieron a un carro. Mi hermano está destrozado está muy preocupado. Él recién ha llegado de los estados unidos y había formado su grupo Los Chetos de la Cumbia ”, mencionó la tía de Erick Valdivia Ángeles.





