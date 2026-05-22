Aurora Caruajulca

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La difusión de un video donde el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aparece utilizando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio desató una fuerte polémica y reabrió el debate sobre el uso de armas no letales, tipo Taser, en el país.

Las imágenes muestran al burgomaestre disparando el dispositivo en la espalda de Bobbio dentro de una oficina municipal. Tras la descarga, el funcionario cae al piso mientras otras personas reaccionan entre risas y sorpresa.

Luego de la viralización del video, diversos usuarios cuestionaron el uso de estas armas y advirtieron sobre los posibles riesgos de emplearlas sin protocolos ni capacitación adecuada.

Especialistas señalaron que una pistola eléctrica mal utilizada puede provocar arritmias, caídas severas y, en casos documentados, incluso la muerte, especialmente en personas con condiciones médicas previas.

Frente a las críticas, Carlos Bruce aseguró que el video fue “editado y sacado de contexto” y afirmó que todo ocurrió como parte de una dinámica privada y voluntaria para observar el funcionamiento de los dispositivos.

Por su parte, Arturo Bobbio también salió en defensa de las pistolas eléctricas y aseguró que las imágenes fueron utilizadas para difamarlo mediante contenido manipulado e inteligencia artificial.

El funcionario sostuvo que la grabación correspondía a una simulación previa a una demostración pública sobre las nuevas armas adquiridas por la Municipalidad de Surco para el serenazgo distrital.

“Con todo gusto, recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales”, declaró.