El plan económico de Juntos por el Perú (JP) solo le generaría al país “un retroceso a nivel de crecimiento, más pobreza y afectaría el bienestar de la gente”, alertó el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sobre un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

Para Castilla, el plan de JP tiene cuatro puntos críticos: Convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico, no respetar la independencia del Banco Central (de Reserva), cerrar la economía denunciando los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el estatismo muy grande, que se financiaría con políticas confiscatorias, tributarias, o tomando un rol mucho más activo en nacionalizaciones.

En entrevista con Trome, el economista también mostró su preocupación por el anuncio de Sánchez de elevar el sueldo mínimo a 1500 soles en su eventual gobierno. “Cree que los sueldos se fijan por decreto”, criticó.

“Esto es un engañamuchachos, porque pone la valla más alta a la formalización laboral, porque si una empresa tiene que cubrir costos laborales más altos, se va a ir a la informalidad”, sostuvo.

También cuestionó la inclusión de Pedro Francke en el equipo de Roberto Sánchez, exministro de Economía de Pedro Castillo.

“Cuando él fue ministro de Economía, tuvimos la salida más fuerte de capitales de la historia del Perú, porque salieron 16 mil millones de dólares”, recordó.

Sánchez reiteró que en caso llegue al gobierno buscará hacer una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.