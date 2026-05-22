Un búfalo albino de 700 kilogramos, llamado Donald Trump por su peinado de color rojizo y el color de su piel clara, fue vendido en Bangladesh por unos 4,5 dólares por kilo y se entregó a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio, celebración que esta tradición y que llevan a cabo en la comunidad musulmana.

El animal no es parecido, sino que es idéntico a Donald Trump, aseguran quienes lo han visto de cerca.

La granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca, despidió al animal, mientras internautas suplican en redes sociales que el búfalo Donald Trump no sea sacrificado.

Despedida

Esta semana, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Donald Trump: “La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará”, indica la publicación.

La gente ruega que el búfalo no acabe sacrificado e imploran que incluso el verdadero Donald Trump intervenga para salvarlo.