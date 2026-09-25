Aurora Caruajulca

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Perú registró 115.531 reportes de celulares robados durante agosto de 2026, según registros de Osiptel y de la Policía, lo que representa un promedio de 3.727 equipos sustraídos por día.

Aunque la cifra es menor a los cerca de 127.000 robos registrados en agosto de 2025, el delito continúa afectando a miles de usuarios.Los robos se concentran principalmente los lunes y durante los fines de semana.

Según los registros, los lunes se reporta un promedio de 4.663 equipos robados, mientras que los sábados se contabilizan 3.986 y los domingos, 3.903. La mayor incidencia ocurre entre las 10:00 y 11:00 de la mañana.

FAVORITOS. Entre los equipos sustraídos figuran modelos de alta gama como iPhone 15 y 16, además de celulares Samsung, Motorola, Honor, Redmi, ZTE, Infinix y Tecno. El robo de estos equipos también ha derivado en hechos violentos.

Uno de los recientes casos fue el de Flor Margarita Bolívar Pinares, de 20 años, estudiante de Psicología asesinada en San Juan de Lurigancho cuando regresaba de la universidad. La joven habría intentado resistirse al robo de sus pertenencias y fue atacada con un cuchillo.

Según las investigaciones, la joven fue seguida por un hombre que quedó registrado en cámaras de seguridad. Tras ser herida, logró avanzar algunos metros mientras pedía ayuda, pero murió en el lugar.

La Policía analiza las imágenes y otras evidencias para identificar al responsable y determinar si actuó con cómplices.La familia de la estudiante también señaló la posible presencia de dos mototaxis en las inmediaciones del lugar del ataque.

El caso quedó a cargo del Depincri Canto Rey, que recopila testimonios, imágenes de seguridad y otras evidencias para esclarecer el crimen.En Lima y Callao existen múltiples puntos donde se concentra el robo de celulares, principalmente en zonas de alto tránsito, paraderos y cruces.

Entre ellos figuran la avenida Abancay, Puente Nuevo, Puente Atocongo, Gamarra, Plaza Dos de Mayo, Óvalo Santa Anita y otros sectores. (Ver infografía).

El problema se extiende al mercado ilegal de estos equipos, alertan los especialistas. En Las Malvinas, la Policía intervino recientemente un puesto denominado “el camal de los iPhone”, donde incautó más de 870 celulares de presunta procedencia ilícita.En otro caso, delincuentes armados sustrajeron 65 celulares de alta gama de una tienda de MegaPlaza, entre ellos 59 iPhone y seis Samsung.