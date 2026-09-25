El Gobierno declaró en emergencia a Villa El Salvador el pasado 5 de septiembre de 2026, tras el colapso del alcantarillado que inundó calles y obligó a evacuar a más de 140 familias. El desastre expuso la falta de previsión municipal y la urgencia de soluciones inmediatas.

Más de 63 mil vecinos siguen sin acceso a agua ni desagüe, según la Contraloría. Esa cifra revela una deuda histórica que la actual gestión ha ignorado pese a las advertencias oficiales, dejando a miles de familias en abandono.

La inseguridad golpea fuerte a Villa El Salvador. Según el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, los robos en calles y en el transporte público son los delitos más frecuentes. Los vecinos denuncian la falta de patrullaje constante y la escasa coordinación entre serenazgo y Policía, lo que incrementa la sensación de miedo en las familias y convierte a la inseguridad en uno de los principales problemas del distrito.

El tránsito es otro gran problema. La entrada principal del distrito hacia la Panamericana Sur soporta más de 60 mil vehículos diarios, según cifras oficiales, y se convierte en un cuello de botella en horas punta. Los embotellamientos y la falta de obras de mantenimiento generan retrasos de hasta 40 minutos en la conexión con Lima Sur, afectando directamente la rutina de miles de vecinos.

Ante este panorama, Lucho Mozo, candidato de Avanza País, responde con firmeza: “No vengo a prometer, vengo a plantear acciones concretas”. Con esa frase busca marcar distancia y exigir que las autoridades dejen de justificar su inacción y actúen con hechos, no con discursos.

Su plan apunta a cerrar la brecha de agua y alcantarillado, un problema que él recuerda desde su infancia: “En ese tiempo no teníamos servicios básicos y yo mismo ayudaba a mi madre a cargar agua. Hasta hoy, esa misma vivienda sigue sin acceso a agua ni desagüe. Esa realidad no puede continuar”, afirmó.

En seguridad, propone reforzar el patrullaje con camionetas, instalar cámaras y recuperar losas deportivas, además de coordinar con la Policía el uso de drones para vigilancia aérea. “La inseguridad no se combate solo con patrulleros, también con prevención. Un joven que juega fútbol o participa en un taller cultural es un joven que se aleja de la violencia”, aseguró.

La propuesta más fuerte es la ampliación de la Línea 1 del Metro hasta el Óvalo Chepén, medida clave para reducir tiempos de viaje y conectar mejor al distrito con Lima. “Ampliar la Línea 1 hasta el Óvalo Chepén permitirá que más vecinos tengan acceso directo y rápido al tren. Eso significa menos tiempo de viaje, más seguridad y más oportunidades. Como alcalde gestionaré con el Gobierno Central para que esta obra se haga realidad y funcione mejor para nuestros vecinos”, afirmó.

A esta iniciativa se suma un by pass en la Av. El Sol, la ampliación del Metropolitano, un Instituto Municipal gratuito y el rescate del Malecón Venecia, hoy afectado por desechos. “Debe transformarse en un punto cultural y deportivo”, afirmó Mozo.

El desafío para Villa El Salvador es recuperar servicios básicos, garantizar seguridad y mejorar movilidad. Las propuestas están sobre la mesa, pero deberán ser verificadas con resultados concretos y bajo vigilancia ciudadana para evitar que queden en simples anuncios.