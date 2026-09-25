Una empresa con sede en Shenzhen, China, puso a la venta el iUFO, una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical cuyo diseño recuerda a un platillo volador, un ovni, y está destinad principalmente a actividades turísticas y exhibiciones aéreas.

El modelo tiene capacidad para dos personas, incorpora seis hélices y cuenta con un sistema de control de vuelo automático.

El platillo volador puede alcanzar una altura aproximada de 30 metros y realizar vuelos de alrededor de 15 minutos.

Previo del ovni

El iUFO se comercializa en China por 800 mil yuanes (115 mil dólares).

Además, el ovni chino cuenta con un permiso especial de vuelo para aeronaves civiles no tripuladas otorgado por la autoridad de aviación civil china.

Ovni sí vuela

La particular apariencia de la aeronave eléctrica incluso llevó a algunos usuarios a preguntarse si los videos eran reales o habían sido creados con inteligencia artificial.

Pero todo es real y el platillo volador ha volado ante el público.

Ovni está pedido

El fabricante del platillo volador también habría despertado interés comercial. Reportes difundidos en China señalan que durante 2025 recibió un pedido valorado en aproximadamente 120 millones de yuanes, correspondiente a más de 100 unidades del platillo volador.