Con el objetivo de transformar cada kilómetro recorrido en apoyo para quienes enfrentan el cáncer, La Roche-Posay y Perú Runners presentan una nueva edición de la carrera solidaria “Gánale la Carrera al Cáncer”. El próximo 27 de septiembre de 2026, desde las 6:00 a.m., corredores se unirán por una causa que busca recaudar más de S/ 170,000 para la Fundación Peruana de Cáncer (FPC), destinando el 100% de lo recaudado por las inscripciones a apoyar a pacientes oncológicos.

Bajo la premisa de que cada kilómetro tiene un propósito, la iniciativa invita a los participantes a correr o caminar por una causa común: contribuir a que más personas reciban el apoyo que necesitan durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Por ello, la competencia contará con distancias de 5K y 10K, convocando tanto a corredores experimentados como a familias, grupos de amigos y personas que deseen sumarse para generar un impacto positivo en la vida de pacientes oncológicos.

Al respecto, Mariana Rodríguez Cabello, Gerente de Recaudación, Marketing y Comunicaciones de la Fundación Peruana de Cáncer, afirmó que “cada inscripción representa una oportunidad para seguir acompañando a pacientes oncológicos, quienes muchas veces, tuvieron que dejar su trabajo, su hogar y a su familia para poder tratarse. Gracias a esta carrera podemos seguir brindándoles hospedaje, alimentación, traslados y atención psicológica y física, de manera totalmente gratuita, mientras enfrentan el cáncer. Por eso, invitamos a todos los peruanos y peruanas a sumarse a esta carrera, porque cada paso cuenta y se convierte en acompañamiento, esperanza y nuevas oportunidades para quienes enfrentan el cáncer.

Esta carrera nace en un contexto en el que el running se ha consolidado como uno de los movimientos deportivos de mayor crecimiento en el Perú, convocando cada vez a más personas en torno a experiencias que van más allá de la actividad física. Hoy, las carreras representan espacios de encuentro y comunidad, donde el deporte se vincula con el bienestar, la conexión entre personas.

En ese escenario, “Gánale la Carrera al Cáncer” propone llevar ese espíritu de comunidad un paso más allá, convirtiendo la participación de los corredores en una acción concreta de solidaridad. Así, cada inscripción contribuye directamente a acompañar a personas con cáncer y sus familias, demostrando que el deporte también puede ser un vehículo para generar un impacto positivo en la sociedad.

“El crecimiento del running en el Perú demuestra la capacidad que tiene este movimiento para convocar a miles de personas y convertir una actividad deportiva en una experiencia colectiva. Esta carrera es una muestra de ello y, sobre todo, de cómo podemos poner esa fuerza de convocatoria al servicio de una causa que nos toca a todos”, destacó Alejandra Rodríguez Larraín, Gerente General de Perú Runners.

Por su parte, Sandra Malca, directora de Marketing para la División de Belleza Dermatológica en L’Oréal Centroamérica y Región Andina de La Roche-Posay, comentó que “sabemos que la salud de la piel y el bienestar van más allá de la ciencia: somos un skincare que cambia vidas al cuidar y proteger las pieles más sensibles. Por ello, nos da mucho orgullo traer por cuarto año consecutivo “Gánale la Carrera al Cáncer”, un movimiento que une nuestra experiencia dermatológica con el deporte y la solidaridad para transformar cada kilómetro en apoyo directo a la Fundación Peruana de Cáncer, demostrando que cuando uno avanza, ayuda a alguien más a seguir adelante”.

La organización espera reunir a más de 4,000 participantes en esta edición, consolidando una iniciativa que busca transformar la energía y el compromiso de miles de corredores en apoyo concreto para las personas con cáncer y sus familias.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y tienen un costo de preventa de S/ 80.00. El íntegro de lo recaudado será destinado como donación a la Fundación Peruana de Cáncer, organización que trabaja brindando apoyo integral a pacientes oncológicos en situación de vulnerabilidad.