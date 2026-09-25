La carismática heredera de la familia Polo Díaz, Florcita Polo, se sometió a un Baño de Renacimiento tras haber atravesado unos meses complicados, marcados por problemas personales y asuntos judiciales. La hija de Susy Díaz acaba de anunciar que le ganó el juicio por alimentos al padre de sus hijos.

“Yo nunca he hablado sobre el tema, pero todo tiene un límite. Ese señor se pasó, está lucrando con mis hijos, les está haciendo mucho daño y no lo voy a permitir. Mi abogado me ha comunicado que vamos por buen camino, hemos ganado en primera instancia. Él tiene todas las de perder respecto al juicio de alimentos. No voy a retroceder, ni tampoco voy a dejar que humille a mis hijos”, comenta Flor.

Para dejar atrás esta etapa difícil, Florcita decidió someterse a un Baño de Renacimiento junto a su consejero espiritual, Teo Maestro Esotérico.

“La he sentido muy cargada a Flor. Ha pasado por un momento complicado, pero después de esto estoy seguro de que atraerá cosas buenas y determinantes para su vida, que le darán paz y tranquilidad”, comenta el especialista que lo pueden contactar al 938 728 135.

Por su parte, Florcita señaló que se encuentra tranquila emocionalmente y que actualmente solo se enfoca en su trabajo y en la tranquilidad de sus hijos.

“Estoy tranquila, tengo mucho amor en mi vida, de mis hijos y de mi mamá. Solo deseo que después de este baño los caminos positivos se abran”, finaliza Flor, quien tiene como consejero espiritual a Teo Maestro Esotérico.“No me voy a dejar amedrentar por el papá de mis hijos. Yo no voy a callar nunca más”.