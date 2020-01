El oficial del Ejército Peruano y escritor Carlos Enrique Freyre Zamudio registra una denuncia policial en la comisaría de Villa Chorrillos por los delitos de violencia física, psicológica y económica en agravio de la periodista Solange Ordoñez, de 27 años.

OJO se comunicó con la denunciante quien confirmó que la denuncia fue interpuesta en dicha sede policial el 6 de enero último.

“Todo empezó el 4 de enero cuando regresamos de una reunión, junto con su madre. El había tomado demasiado y yo le digo que se calme. Es allí donde me golpea el brazo, por la espalda de atrás. Yo comienzo a llorar y cuando llegamos al edificio donde vivimos, el ingresó agresivamente. Yo me encierro en el cuarto, logra ingresar, saca su pistola y me dice que me va a matar. Yo le decía que se relaje”, contó.

La denunciante señaló que Freyre le pidió perdón y ella decide seguir con la relación. "Yo estuve coaccionada y manipulada por él. Entonces lo perdone, y bueno seguimos con la relación. Pero igual yo me sentia mal", narró.

La joven Ordoñez añadió que ya en anteriores ocasiones había recibido agresión por parte de su expareja. Ellos habían iniciado una relación en setiembre de 2018, pero las agresiones físicas comenzaron en junio de 2019.

“Una vez que me quise ir de la casa, hice mis maletas y le dije que me iba, que ya estaba cansada de todo esto. Entonces, me lanzó una cachetada y me dejó el ojo morado. Cuando yo descubría sus infidelidades en el celular, me jaloneaba desde el cuarto hasta el baño y yo gritaba y pedía ayuda”, dijo.

El 6 de enero fue un día clave, según narró la joven periodista, ya que decidió irse del inmueble en donde convivía con el también integrante del Ejército Peruano.

“Yo descubro una nueva infidelidad. Le pido explicaciones. Y él me grita y me cuelga el teléfono. Lo único que me llevé fue mi ropa, la tele que me regaló por mi cumpleaños y un celular que le hice comprar con mi propio dinero”, contó.

Ordoñez también denunció que su expareja le quitó todo el dinero de su tarjeta bancaria, sin su consentimiento y que por ello la policía colocó en la denuncia que ocurrió el delito de patrimonio.

Cabe señalar que toda esta afectación a la joven quedó registrado en una prueba psicológica que le practicaron en una sede del Centro de Emergencia Mujer, en Chorrillos.

La denunciante precisa que en el atestado policial omitieron poner que fue amenazada con un arma de fuego por su exconviviente. La joven hace un pedido para que el Poder Judicial emita, lo más antes posible, una orden de alejamiento.

“Yo necesito que se agilice este tema para que el Poder Judicial emita la orden de alejamiento, porque yo tengo miedo a que me pase algo”, puntualizó.

Responde a la denuncia

OJO se comunicó con Carlos Enrique Freyre para solicitarle su descargo por la denuncia; sin embargo, prefirió no brindar declaraciones sobre el caso.

“No puedo brindar declaraciones. Discúlpenme que no la pueda atender porque es un tema muy doloroso. Estoy muy afectado por el tema, pero por el momento no brindaré declaraciones”, señaló en conversación con este diario.

Este diario tuvo acceso a otras denuncias que registra Freyre, cuya madre lo denunció por “agresiones físicas y psicológicas, llegando a aventarle un televisor”, según consta en la denuncia registrada en el 2014.

Así también, según constató este diario, Freyre tiene una orden de alejamiento para no ver a uno de sus hijos por presuntamente cometer el delito de “actor contra el pudor en menores”, según consta en un acta fiscal al que este diario tuvo acceso. En el mismo documento, consta una denuncia de "lesiones leves (agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar lesiones).